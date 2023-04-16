Кабмин предложил изменить расчет экспортной пошлины на нефть

Правительство РФ предлагает с июня по-новому рассчитывать экспортные пошлины на нефть Urals, учитывая не только ее цену, но и стоимость эталонной Brent, ограничив при этом размер скидки на российскую нефть. Мониторинг цены North Sea Dated (Brent датированный) предлагается проводить с 15 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поправки к закону «О таможенном тарифе», которые планируется рассмотреть в Госдуме 17 апреля.

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«Если средняя цена на нефть сырую марки Urals на мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском), рассчитанная за периоды мониторинга с 15 апреля по 14 мая 2023 года включительно, с 15 мая по 14 июня 2023 года включительно и за все последующие периоды мониторинга, сложилась ниже уменьшенной на $204,4 и $182,5 за 1 тонну соответственно средней цены на нефть сырую марки North Sea Dated на рынке Северного моря, выраженной в долларах США за 1 тонну, то средняя цена на нефть сырую марки Urals на мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском) за такой период мониторинга принимается равной уменьшенной на $204,4 за 1 тонну и $182,5 за 1 тонну соответственно средней цене на нефть сырую марки North Sea Dated на рынке Северного моря», — говорится в проекте правительства.

С 1 апреля в России заработал закон, в соответствии с которым НДПИ и НДД будут рассчитываться исходя из цены нефти сорта Brent с определенным дисконтом. Так, если в апреле дисконт на нефть Urals превышает $34 от средней цены Brent, налоги рассчитываются исходя из стоимости Urals с дисконтом в $34 от Brent, в мае — с учетом дисконта в $31, в июне — в $28, с июля — в $25.