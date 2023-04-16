Летний отдых в Турции подорожал на четверть

Отдохнуть в Турции этим летом россиянам выйдет на 20-30% дороже, чем годом ранее. Средний чек на этом направлении вырос до 226 тыс. рублей, однако на спрос это не повлияло — желающих отдохнуть в турецких отелях стало больше на 25-30%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные туроператоров.

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«Согласно статистике, поездки в Турцию подорожали на 20-25% по сравнению с 2022 годом. При этом средний чек на направлении весьма внушительный – 226 тыс. рублей», — рассказал директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев.

Туроператор «Русский Экспресс» указывает, что путевки на турецкие курорты выросли в цене на 30%. Стоимость туров с вылетом в начале июня в отель четыре звезды на «все включено» начинается от 189 тыс. рублей за двоих на семь ночей.

При этом все опрошенные туроператоры заявили, что несмотря на рост цен, спрос россиян на отдых в Турции не снижается. По данным Tez Tour, в этом летнем сезоне он даже увеличился на 25-30% по сравнению с прошлым годом. Глубина бронирований достигает уже ноября. Наибольшее количество бронирований приходится на курорты Анталья, Аланья, Белек, Сиде, Кемер, в основном благодаря большому количеству доступных рейсов в анталийский аэропорт, в том числе из регионов РФ.

