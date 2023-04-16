Медведи помогли ученым найти будущее лекарство от тромбов

Ученые выяснили, что медведи могут проводить в спячке несколько месяцев без риска развития тромбоза благодаря снижению активности белка HSP47. Сотрудники Института биохимии Макса Планка исследовали образцы крови 13 шведских медведей зимой и летом и обнаружили, что содержание этого белка во время спячки в 55 раз ниже, чем в период активности. Результаты их работы опубликованы в журнале Science.

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«Если будет разработан способ контроля этого белка, это может иметь важное значение для лечения тромбов у людей», — считает физиолог из Института экспериментальной медицины Национального научно-технического исследовательского совета Мирта Шаттнер.

Исследователи из Мюнхенского университета и их скандинавские коллеги откапывали зимой спящих бурых медведей в GPS-ошейниках. Они усыпляли их транквилизаторами, брали образцы крови и возвращали в берлоги, а летом выслеживали и вновь брали кровь. Исследователи заметили, что белок под названием HSP47 был в изобилии в крови медведей летом, но практически исчезал зимой.

Затем специалисты изучили HSP47 у людей с травмами спинного мозга, у которых, как и у медведей, впадающих в спячку, сгустки крови образуются редко, несмотря на длительную неподвижность. Выяснилось, что и у этих людей было относительно мало HSP47 по сравнению с более мобильными. Гипотезу о том, что организм человека со временем снижает выработку этого белка в ответ на иммобилизацию, позже подтвердил эксперимент с 10 здоровыми добровольцами, которые 27 дней провели в постельном режиме.

Ученые пришли к выводу, что HSP47 играет одинаковую роль как у медведей, так и у людей, и этот механизм свертывания крови давно развился у млекопитающих. Это открытие может помочь многим больным, подверженным большому риску образования тромбов, и не будет мешать нормальному механизму свертывания крови в организме, как это делают современные разжижающие кровь лекарства, уверены исследователи.

