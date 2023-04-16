Минобороны сообщило об успехах на Донецком направлении СВО

За прошедшие сутки Вооруженные силы РФ нанесли поражение 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 127-ми районах зоны проведения спецоперации. На Донецком направлении штурмовые отряды «Вагнер» в ходе наступательных действий освободили два квартала в северо-западной и юго-восточной части Артемовска, а подразделения ВДВ сковывали действия противника на флангах. Кроме того, были поражены подразделения ВСУ в районах Малоильиновки, а также Сакко и Ванцетти ДНР, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«В течение суток авиацией в данном районе совершенно 6 самолетовылетов. Ракетными войсками и артиллерией группировки выполнены 43 огневые задачи. Потери противника за сутки на Донецком направлении составили до 145-ти украинских военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, три пикапа, два автомобиля, гаубица "Мста-Б", две гаубицы Д-20, а также пусковая установка РСЗО "Ураган», — сообщил Конашенков.

На Купянском направлении, по его словам, было уничтожено до 35-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20. На Красно-Лиманском направлении ликвидированы до 80-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также гаубица Д-30. Кроме того, в районах населенных пунктов Торское и Терны ДНР уничтожены три склада боеприпасов ВСУ. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения российской группировки войск «Восток» нанесли поражение ВСУ в районах Новоселки и Угледара ДНР, а вблизи Новодонецкого пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы противника. За сутки на данных направлениях уничтожено свыше 45-ти украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30. Кроме того, в районе Камышевахи Запорожской области уничтожена американская РЛС AN/TPQ-37. На Херсонском направлении были ликвидированы свыше 30-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также одна самоходная гаубица «Гвоздика».

Также, по данным Минобороны, в районах Ямполовки ДНР и Зализничного Запорожской области были поражены командные пункты 125-й и 102-й бригад теробороны. Российские средства ПВО за сутки перехватили 10 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Смерч», три противорадиолокационные ракеты «HARM» и четыре украинских беспилотника.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 407 самолетов, 228 вертолетов, 3760 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8689 танков и других боевых бронированных машин, 1086 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4600 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9542 единицы специальной военной автомобильной техники», — добавил Конашенков.

