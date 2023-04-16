Польша и Венгрия запретили ввоз сельхозпродукции с Украины

Польша и Венгрия запретили ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины до 30 июня текущего года. Под запрет попадает импорт зерна и масличных культур, а также ряд других сельхозпродуктов, производимых на Украине или поступающих оттуда.

Статья по теме: Украинское зерно подложило Европе свинью

«До 30 июня 2023 года устанавливается запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции, производимой или ввозимой с территории Украины на территорию Польской Республики, указанных в приложении к распоряжению», — говорится в распоряжении министра развития и технологии Польши, опубликованном в Законодательном вестнике.

Согласно приложению, запрет распространяется на зерно, сахар, сухие корма, семена, хмель, лен и коноплю, фрукты и овощи, продукты из переработанных фруктов и овощей, вино, говядину, свинину, баранину, козлятину, молоко и молочные продукты, яйца, мясо птицы, этиловый спирт сельхозпроисхождения и продукты пчеловодства.

«Правительство привержено отстаиванию интересов венгерского фермерского сообщества, поэтому в отсутствие значимых мер ЕС оно временно, подобно Польше, запрещает импорт зерна и масличных культур, а также ряда других сельскохозяйственных продуктов, производимых на Украине или поступающих оттуда, в Венгрию», — говорится в заявлении венгерского министра сельского хозяйства Иштвана Надя, опубликованном на сайте министерства.

Запрет продлится также до 30 июня 2023 года, до этого времени Венгрия ожидает от Евросоюза принятия мер по поддержке европейских аграриев и пересмотра правил беспошлинного ввоза сельхозпродуктов с Украины.

Шесть восточноевропейских стран во главе с Польшей потребовали 30 января на встрече министров сельского хозяйства ЕС у Брюсселя компенсации для своих фермеров, несущих убытки. Восточные европейцы также требовали закрыть пути, по которым дешевые украинские продукты и сельхозтовары попадают в Европу и приводят к нежелательным последствиям. ЕС в прошлом году временно отменил тарифы и квоты на сельскохозяйственную продукцию с Украины, чтобы помочь украинским фермерам, но при этом забыл о своих фермерах, для которых украинские коллеги оказались конкурентами, писал Expert.ru ранее.

