Путин встретился с министром обороны Китая

Президент РФ Владимир Путин в Кремле провел встречу с членом Госсовета, министром обороны КНР Ли Шанфу. Во встрече также принял участие глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, передает пресс-служба Кремля.

Статья по теме: Война и мир. Российско-китайский век

«Между нашими странами по всем направлениям идет очень хорошее развитие отношений – в экономике, социальной, культурной, в образовательной отрасли. Но и по линии военных ведомств мы работаем так же активно, регулярно обмениваемся полезной для нас информацией, сотрудничаем в сфере военно-технического взаимодействия, проводим совместные учения, причем на разных театрах: и в Дальневосточном регионе, и в Европе, и на море, и на суше, и в воздухе. Я думаю, что это, безусловно, еще одно важнейшее направление, которое укрепляет исключительно доверительный, стратегический характер наших отношений – отношений между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой», — заявил Путин в начале встречи.

Министр обороны Китая назвал свой визит результатом договоренностей российского президента и председателя КНР Си Цзиньпина, подчеркнул, что это его первый зарубежный визит после того, как он занял должность главы оборонного ведомства КНР, а Россию он выбрал, «чтобы подчеркнуть особый характер и стратегическое значение двусторонних отношений».

«В последнее время сотрудничество России и Китая в военно-технических областях развивается очень хорошо. Это вносит вклад в обеспечение глобальной и региональной безопасности», — заявил Ли Шанфу.

Он также отметил, что между Россией и Китаем «очень крепкие отношения», которые превосходят военно-политические союзы времен холодной войны, строятся на принципах неприсоединения и «очень устойчивы».

