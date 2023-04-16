«Вернель» и «Персил»: Henkel русифицировал бренды

«Henkel Россия», которая с начала года ведет свою деятельность в стране как самостоятельная компания под названием Lab Industries, начала русифицировать свои бренды несмотря на то, что сделка по продаже активов еще не завершена, сообщает РИА Новости.

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Так, в российских магазинах и маркетплейсах стали продаваться товары в прежнем дизайне знакомых брендов, но с названиями на русском языке. Например, кондиционер для белья Vernel стал «Вернель», порошок для стирки Persil — «Персил», туалетные блоки Bref — «Бреф».

«Мы поменяли буквы, но ничего не изменилось», — указано в одной из карточек товара на Ozon.

В Lab Industries агентству подтвердили, что с января «Henkel Россия» ведет свою деятельность как самостоятельная компания, а сделка по продаже активов в России находится на финальной стадии.

«До подписания мы не можем предоставить какую-либо дополнительную информацию: ни о сделке, ни о бизнес-планах в отношении продуктового портфеля или отдельных брендов. В то же время мы можем подтвердить, что "Вернель" производится компанией Lab Industries», — уточнили в компании.

В Ozon при этом рассказали, что «названия некоторых брендов Henkel русифицировал сам производитель». Там подчеркнули, что товар производится на тех же предприятиях и так же проверяется перед продажей, как и до смены написания названия.

