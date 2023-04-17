Акции дня: перспектива по дивидендам ТМК подстегнула покупку акций

В лидеры торгов на Мосбирже в понедельник, 17 апреля вышли бумаги Трубной металлургической компании (ТМК). За сессию котировки выросли на +9,31% до 117,60 рублей за бумагу.

Трейдеры покупали акции в ожидании рекомендации по дивидендам за 2022 год, который должен дать совет директоров компании 20 апреля. Ранее за 9 месяцев дивиденды одобрили на уровне 6,78 рублей на акцию, а за первое полугодие компания выплатила 9,68 руб. на акцию. То есть до объявления годовых «дивов» сумма выплат уже составляет 16,46 рублей на акцию.

«Достаточно сложно прогнозировать дивиденды ТМК, не имея свежей отчетности компании. Можно предположить, что результаты за 4-й квартал будут еще лучше и составят от 15 до 20 млрд рублей чистой прибыли. Это дает ориентир по финальным дивидендам от 7 до 10 рублей на акцию», - прогнозирует исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +1,62% до 2596,11 пунктов. Индекс РТС поднялся на +2,21% до 1004,62 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:37 мск составила 84,76 долларов за баррель (-1,80%). Российская валюта укреплялась – 81,88 руб. за доллар.