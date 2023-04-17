Дерипаска предрек крах «глобального миропорядка»

США стоят в шаге от дефолта по госдолгу, крах же государственных финансов США не только разрушит мировую финансовую систему, но и весь глобальный миропорядок, написал в своем Telegram-канале предприниматель Олег Дерипаска.

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«США абсолютно заигрались с использованием статуса доллара как мировой резервной валюты. В итоге как бы невероятным это не казалось, но теперь они сами стоят в шаге от банкротства государственных финансов, и ситуацию только усугубят внутренние политические игры, которые будут идти до конца следующего года. А крах американских государственных финансов будет означать полное разрушение не только существующей мировой финансовой системы, но и всего глобального миропорядка», — считает Дерипаска.

Предприниматель сослался на январскую статью в Wall Street Journal, в которой говорилось, что США приближаются к потолку госдолга, и начинают принимать чрезвычайные меры, чтобы избежать дефолта. При этом Дерипаска подчеркнул, что потенциальное снижение рейтинга казначейских бумаг Минфина США с сегодняшнего «надежного» до «мусорного» с повышением стоимости обслуживания долга с 4% до 8-10% может быть только «самой вершиной этого айсберга накопленных проблем».

