Феликс Евтушенков покинул пост председателя совета директоров МТС

Занимавший до настоящего момента пост председателя совета директоров ПАО «МТС» Феликс Евтушенков — сын основателя АФК «Система» Владимира Евтушенкова — объявил о добровольном сложении своих полномочий.

Как говорится в сообщении компании, Евтушенков покинул свой пост и перестал быть членом совета директоров МТС на фоне персональных санкций, введенных против него Великобританией, передает «Интерфакс».

О внесении Лондоном в санкционный список членов семьи крупнейшего акционера ПАО АФК «Система» Владимира Евтушенкова, в том числе Евтушенкова-младшего, стало известно 12 апреля; фактически ограничения вступили в силу 11 апреля.

Феликс Евтушенков возглавлял совет директоров МТС с июня 2019 года. Ранее он покинул совет директоров Ozon, в который входил с марта прошлого года.