Газ в Европе начал дорожать

Цены на газ в Европе по итогам торгов пятницы, 14 апреля, снизились более чем на 2%, до 467 долларов за тысячу кубометров, пишет «Прайм». Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 486,1 доллара (+1,5%) за тысячу кубометров, что стало ценовым максимумом дня.

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При этом в США фьючерсы на природный газ опустились ниже отметки 2 доллара за баррель — самой низкой с сентября 2020 года — под давлением спроса ниже среднего и достаточных запасов топлива. Снижение цен стало возможным, благодаря мягкой зиме и стабильно низкому спросу на газ как в жилом, так и в коммерческом секторах.

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Управление энергетической информации ожидает, что в 2023 году потребление природного газа будет более чем на 2% меньше, чем в 2022-м. В то же время согласно последним данным NOAA, в США было на 8% меньше дней с температурой, на градус ниже обычной. Поэтому запасы природного газа выросли, и, по прогнозам EIA, они останутся выше среднего в течение лета.

Здесь следует добавить, что министры стран G7 договорились к 2030 году кратно увеличить производство ветровой и солнечной энергии, а также координировать действия из-за непредсказуемости, как они выражаются, поставок газа, в том числе из России.

«Мы подтверждаем приверженность “Семерки” достижению нетто-нулевой эмиссии парниковых газов при полном цикле добычи и производства ископаемых видов топлива к 2050 году», — передает РБК со ссылкой на текст заявления.

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Индия привязала газ к нефти

Цены на газ в Европе на базисе TTF в прошедший период понизились до 475 долл. за 1 тыс. кубометров, что связано с сезонным сокращением потребления, отмечает аналитик товарных рынков компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Запасы газа в европейских ПХГ по состоянию на 15 апреля подросли до 56,32%, отопительный сезон завершился и началось пополнение запасов.

В США стоимость газа в Henry Hub (фьючерсы на CME) в прошедший период понизилась до 2,114 долл./mmbtu (75,7 долл. за 1000 кубометров), рынок продолжает консолидироваться в период межсезонья вблизи уровня 2 долл./mmbtu.

Запасы природного газа в американских ПХГ, по данным Минэнерго США, по состоянию на 7 апреля оставались на 33% выше уровня прошлого года и на 18,9% выше уровня за последние пять лет. Апрельский отчет EIA S&D показал, что потребление природного газа в январе и феврале (особенно в жилых/коммерческих целях) в США было на многолетнем минимуме из-за мягкой погоды, констатирует эксперт.

Весеннее техническое обслуживание трубопроводов в США ограничило доступные мощности для производителей, говорит Лукичева. Gulf Coast Express и Permian Highway будут отключены в общей сложности примерно на 1,5 млрд куб. футов в сутки на несколько дней, что отчасти решит проблему избыточного предложения. На этом фоне производители в Пермском бассейне сократят производство в апреле примерно до 16,5 млрд куб. футов в сутки (-0,6 млрд куб. футов в сутки к марту).

Стоимость природного газа в Азии на базисе JKM слегка понизилась — до 12,625 долл./mmBTU (452 долл. за 1000 кубометров) на фоне приглушенного спроса и значительных запасов.

Кабинет министров Индии привяжет цены на газ со старых внутренних месторождений к ценам на импортируемую сырую нефть, чтобы защитить потребителей от высоких цен: минимальная цена будет 4 долл./mmbtu, а предельная — 6,5 долл./mmbtu. А Бангладеш в мае импортирует три спотовых партии СПГ по цене 14,84 долл./mmbtu и также четыре партии от Qatargas по долгосрочному контракту.

«Приближение лета сезонно снизило потребление газа, но наблюдается постепенный рост спроса в связи с началом пополнения запасов. В мае-августе цены могут оставаться сезонно низкими. Однако высокий спрос на американский СПГ и рост потребления со стороны газовых электростанций будут поддерживать рынок», — говорит Оксана Лукичева.

Европа не спешит расставаться с «полузеленым» газом

Природный газ занимает промежуточное место в курсе ведущих стран на изменение структуры источников энергии, отмечает аналитик TeleTrade Владимир Ковалёв. Хотя он и является углеводородным сырьем, но считается менее «грязным», опасным для экологии, чем уголь и нефтепродукты. Это отразилось и на позиции G7.

Согласованное «семеркой» увеличение выработки ветровой и солнечной энергии вполне адекватно политике декарбонизации. Особняком в этой ситуации стоят АЭС. В частности, Германия, не признающая их элементом «зеленой» энергетики, с прошлой недели закрыла полностью все атомные станции — то есть, завершила их шестидесятилетнюю историю в стране.

Однако, что касается сокращения использования газа, то здесь страны G7 осторожны, видимо помня об энергетическом кризисе прошлого года. Поэтому даже на фоне «озеленения» энергетики признано важным наращивание инвестиций в газовую отрасль для предотвращения энергодефицита, подчеркивает эксперт.

С этой точки зрения важной видится договоренность G7 о координации действий сторон в противодействии рискам резкого снижения поставок газа, подобных тем, которые наблюдались в Европе в прошлом году. Такие согласованные меры позволят сглаживать не только потенциальную нехватку энергоносителей, но и цены на них, полагает Ковалёв.

Тем временем, указывает он, новая неделя началась приостановкой снижения котировок газа в Европе, продолжавшегося с начала апреля и уводившего цены от 580 к 460 долл. за 1000 куб. м. Понедельник начался движением вверх с уровня 470 долларов — этому способствует подъём нефтяных цен выше 86 долларов за баррель Brent.

Кроме того, на цену газа влияет и статистика прошлой недели, зафиксировавшая снижение инфляции в США до 5% (то есть ниже прогноза). Это ослабляет необходимость увеличения ставки ФРС США и играет в пользу сырьевых цен. Вышедшие данные об ослаблении розничных продаж и занятости действуют в том же направлении.

«На текущей неделе важным будет показатель инфляции в еврозоне в среду — он вполне способен воздействовать на ставку Европейского центробанка. Предполагается, впрочем, что инфляция осталась в марте на прежнем уровне — 6,9%. В общем, в течение недели актуальный диапазон для цен газа — 450-500 долл. за 1000 кубометров», — заключает эксперт.