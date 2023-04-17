«Газпром» расширил программу газификации Московской области

ПАО «Газпром» и Московская область подписали актуализированную программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы, сообщили «Эксперту» в «Газпроме». Со времени утверждения в 2020 году пятилетней программа в регионе сформировалась потребность в сооружении и реконструкции дополнительной газовой инфраструктуры.

В обновленный документ включены межпоселковые газопроводы и внутрипоселковые сети для газификации населенных пунктов в 32 городских округах: Серебряные пруды, Волоколамский, Наро-Фоминский, Талдомский, Одинцовский, Орехово-Зуево, Серпухов, Можайск, Шатура, Богородский, Лосино-Петровский, Сергиево-Посадский, Домодедово, Дмитровский, Раменский, Истра, Пушкинский, Солнечногорск, Егорьевск, Шаховская, Чехов, Клин, Рузский, Зарайск, Кашира, Лотошино, Павловский Посад, Воскресенск, Коломна, Щелково, Луховицы и Ступино.

Наряду с этим запланировано строительство 13 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций с подводящими газопроводами к ним, а также техническое перевооружение и реконструкция газораспределительных станций (ГРС).

В общей сложности актуализированная программа предусматривает строительство более 2,1 тыс. км газовых сетей для газификации 19,4 тыс. домовладений в 310 населенных пунктах Московской области, сообщает ПАО «Газпром».

Кроме того, по итогам реализации программы будет проведено техническое перевооружение и реконструкция 26 ГРС, одного газопровода-отвода с ГРС и вновь построено два газопровода-отвода с ГРС. Это позволит увеличить объем поставок газа действующим потребителям и подключить новых.

В свою очередь, регион продолжит оказывать меры социальной поддержки гражданам при газификации домовладений.

Также сообщается, что актуализированная программа развития газоснабжения и газификации на 2021–2025 годы подписана ПАО «Газпром» с правительством Нижегородской области.