Глава ЦБ допустила использование криптовалюты во внешних расчетах

Российский Центробанк допускает использование в качестве эксперимента криптовалюты во внешних расчетах.

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Об этом заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

«Мы придерживаемся той же позиции, что внутри страны криптовалюта <…> не должна использоваться, а для внешних расчетов мы предполагаем, что это возможно в виде эксперимента, этот законопроект тоже готовится в виде экспериментального правового режима», — цитирует Набиуллину агентство.

Глава ЦБ уточнила, что предполагается создание специальных уполномоченных организаций, через которые будут происходить майнинг и расчеты с субъектами внешнеэкономической деятельности. Она добавила, что это касается не только криптовалюты, которая используется в глобальных системах, но и «нормальных цифровых финансовых активов, которые по нашему закону могут вращаться».

Как рассказал зампред Банка России Алексей Гузнов, сейчас обсуждается, через какие структуры будут происходить майнинг и расчеты с субъектами внешнеэкономической деятельности. На первом этапе речь может идти о компании с госучастием, однако в дальнейшем в качестве такой организации могут рассматриваться и частные компании, отметил он.

В начале декабря прошлого года председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что криптовалюта будет легализована в России в 2023 году, однако ее нельзя будет использовать внутри РФ, напоминают «Ведомости». По словам парламентария, криптовалюта может применяться, в частности, для оплаты поставок по параллельному импорту.