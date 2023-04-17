Городская среда – дело народное

В России уже третий год действует необычная программа благоустройства городской среды. Уникальность ее в том, что объекты, которые помогут преобразить облик городов, в том числе малых, выбираются с учетом мнения их жителей, которые принимают участие во Всероссийском онлайн-голосовании. Тем же, кто по каким-то причинам не может отдать голос через интернет, например, пожилым людям выразить свое мнение помогут волонтеры.

«Мы планомерно работаем для достижения цели, определенной Президентом, – в полтора раза повысить качество городской среды к 2030 году. По нацпроекту «Жилье и городская среда» уже благоустроено более 55 тысяч объектов: порядка 22,6 тысяч общественных пространств и 32,8 тысяч дворов, – заявил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. – Важно, что нам удалось разработать и внедрить эффективный инструмент, который позволяет людям влиять на ход преобразований и выбор приоритетов в части благоустройства. Уже третий год подряд мы проводим Всероссийское голосование – в нем участвует все больше россиян, неравнодушных к тому, какими будут их родные города и поселки».

Всероссийское онлайн-голосование за новые объекты благоустройства по нацпроекту «Жилье и городская среда», инициированным Президентом России, как в прошлые годы проходит на платформе za.gorodsreda.ru. Оно охватит более 1,5 тысяч муниципальных образований, а для выбора россиянам будет представлено около 5 тыс. объектов - парков, набережных, скверов, дворовых территорий и других общественные пространств. Традиционно, набравшие наибольшее количество голосов проекты будут включены в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

В 2022 году участниками голосования стали 10,7 млн человек, что на 1 млн больше, чем годом ранее. Наибольшую поддержку в прошлом году получили два парка в Свердловской области – «Преображенский» и «Уралмаш», парк Достижений в Краснодарском крае, проспект Октябрьской Революции в Ставрополе, а также сквер Ветеранов Магнитки в Магнитогорске.

Города для людей

Нацроект «Жилье и городская среда», частью которого стало народное голосование, был запущен по поручению президента России Владимира Путина. Его главная задача – преобразить вид российских городов, сделать их комфортнее для жителей и тем самым дать новый импульс развитию муниципалитетов. Благодаря ему на всей территории страны появляются новые комфортные и современные общественные пространства для досуга местных жителей, привлечения туристов и развития предпринимательства. Цель проекта – к 2030 году улучшить качество городской среды в 1,5 раза, а также увеличить долю российских городов с благоприятной средой до 80%.

предоставлено пресс-службой

г. Нефтегорск, Парк «Молодежный»

«С 2019 по 2022 год в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в регионах нашей страны благоустроено 55 383 территории, 11 063 из которых – в 2022 году. Здесь важно отметить, что плановый показатель прошлого года составлял 9611 территорий. Опережающие темпы реализации говорят о востребованности программы – люди видят результат и активно вовлекаются в процесс независимо от размера населённого пункта», – отметил ранее министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

Именно поэтому важной вехой развития федерального проекта стало прямое вовлечение в него граждан – с 2021 года через всероссийское онлайн-голосование именно они выбирают, какие объекты и где будут построены. Это соответствует основному принципу нацпроекта – непосредственному участию а нем местных жителей, которые, в конечном счете и станут основными пользователями благоустроенных пространств. Идея витала в воздухе – спросить до начала стройки, каким они хотят видеть тот или иной парк, сквер или двор.

предоставлено пресс-службой

Проект «Алексин-град. Благоустройство центра города

«В 2021 году создан эффективный механизм по вовлечению россиян в процессы благоустройства городской среды – онлайн голосование ежегодно проходит на платформе za.gorodsreda.ru», - рассказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Алексей Ересько.

Добровольные помощники

Однако не все потенциальные «пользователи» будущих общественных пространств на «ты» с современными технологиями. Да и донести информацию о проходящем конкурсе важно для максимального количества людей. И здесь на помощь организаторам приходят волонтеры – наиболее активные местные жители, которые хотят реальных изменений в своих населенных пунктах. По словам Алексея Ересько, в 2022 году ход голосования во всех муниципалитетах-участниках сопровождали более 51 тысячи волонтеров. Они помогали местным жителям определиться со своим голосом, консультировали по объектам, и предоставляли возможность проголосовать через специальное мобильное приложение. «Не все граждане владеют онлайн-технологиями, и тут помощь волонтеров неоценима – 51% голосов участников организаторы получили именно через мобильное приложение волонтеров. Надеемся, что в этом году движение вырастет и охватит еще большее количество россиян», - добавил замминистра.

Поэтому за месяц до начала голосования, 15 марта на портале dobro.ru началась регистрация волонтеров, желающих участвовать в проекте. Их основной задачей станет информирование граждан о возможности участия во всероссийском онлайн-голосовании, а также о представленных объектах по благоустройству. Волонтерские штабы будут созданы в каждом регионе. А волонтером может стать любой желающий старше 14 лет.

предоставлено пресс-службой

«Волонтерами благоустройства становятся люди самых разных возрастов, но всех их объединяет одно: неравнодушное отношение к месту, где они живут, желание сделать его более современным, красивым и комфортным.

Сегодня мы вновь объявляем старт набора в волонтерский корпус

для сопровождения голосования. Как и раньше - зарегистрироваться можно на самой большой платформе добрых дел в стране - dobro.ru. Мы специально открываем волонтерскую вакансию за месяц до начала голосования, чтобы все успели пройти обучающий курс на платформе и подробный инструктаж на базе наших ресурсных центров развития добровольчества во всех регионах, а также муниципалитетах, где будет проходить голосование», - рассказал исполнительный директор Ассоциации волонтерских центров Кирилл Антонов.

Как рассказывают сами волонтеры, участие в проекте дает ощущение причастности к общему важному делу, возможность добиться реальных изменений, сделать свой город лучше. «В 2022 году в ходе различных общественных обсуждений, жители Бижбулякского района (Республика Башкортостан) высказали свои мечты о возрождении пруда. Многие люди мечтали вернуть ему былую силу, и одной из таких мечтательниц была бабушка одного из наших волонтеров. Когда мы услышали о ее мечте, мы решили помочь ей в ее стремлении. Я вызвалась специально помогать в голосовании, чтобы этот проект стал лидером голосования, и мечта бабушки стала реальностью», - рассказала волонтер Эльвира Тикшаева.

Благодаря общей работе проект стал лидером голосования. «Городские службы почистили русло, асфальтировали, провели озеленение, вычистили заросли и расширили территорию. Была проделана большая работа, чтобы пруд вновь заиграл яркими красками. И вот, после многих усилий, мечта бабушки стала реальностью. Проект, над которым работали, стал прекрасным местом для отдыха и развлечения для всех жителей Бижбулякского района. Я очень рада, что смогла принять участие в таком замечательном проекте и помочь многим людям. Мы сделали наш город чуточку лучше, и это было бы невозможно без помощи всех наших волонтеров», - добавила Эльвира Тикшаева.

В Челябинской области для участия в проекте появился целый волонтерский отряд, который намерен работать в проекте уже третий год подряд. «С какими только трудностями не сталкивались ребята, но вскоре благодаря волонтерам весь район узнал, какие объекты представлены и о том, что проголосовать совсем не сложно. Волонтеры сплотились дружной командой, каждый день на протяжении всего времени они ходили по домам

в своем поселке и помогали гражданам проголосовать за объекты, ведь они хотели внести свой вклад в благоустройство, помочь родному краю. Ребята привлекли к голосованию большое количество горожан, которые были неравнодушны к благоустройству территорий своего региона. Вместе они справились, ведь их сплотил командный дух и стремление к победе. Для ребят было важно, чтобы их вклад не остался незамеченным», - отметила руководитель отряда «Будущее за нами» Нагайбакского района Лилия Мамедалина.

Таким образом, федеральный проект не просто дает мощный стимул развития не только крупным, но и небольшим городам России, но и позволяет их жителям непосредственно влиять на программы благоустройства, создавать по-настоящему комфортную среду, которая учитывает пожелания и потребности ее непосредственных «пользователей». Кроме того, всероссийское голосование дает стимул развитию волонтерского движения, способствует воспитаю новых поколений неравнодушных граждан, дает возможность реализовать свои идеи тем, кому не безразлично будущее страны, своего региона, города и даже отдельного двора.