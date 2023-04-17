Илон Маск: Германия делает опасную ошибку

Илон Маск разбирается во всем и умеет руководить всем или, по крайней мере, пытается это делать. Он имеет мнение по всем вопросам и делится им со всеми окружающими. Одним из вопросов, волнующих супермиллиардера, является глобальное потепление. Он считает, что главное – не в отказе от ископаемых видов топлива, а в том, чтобы убедить человечество в возможности устойчивой энергетики. Поэтому Илон раскритиковал закрытие немецкими властями 15 апреля трех последних в Германии атомных электростанций. Он считает это огромных масштабов ошибкой для страны, не обладающей энергетической независимостью. Как обычно не стесняющийся в словах Маск, назвал это решение «полным безумием».
Берлин отключил в прошлую субботу АЭС «Изар 2» и и «Эмсланд», а также АЭС в Неккарвестхайме от энергосистемы ФРГ.
Надо отдать должное владельцу Tesla – он не меняет свои суждения и мнения, как перчатки. Год назад в интервью Матиасу Допфнеру Илон назвал намерение закрыть АЭС «безумием», потому что оно угрожает национальной безопасности, и посоветовал вместо закрытия последних трех станций вновь запустить закрытые ранее или построить новые. Свою позицию он объяснял тем, что угольные электростанции намного опаснее атомных и уносят ежегодно много жизней.
Германия – крупнейший в Европе загрязнитель атмосферы СО2. Сейчас страна по-прежнему сильно зависит от угля, самого «грязного» ископаемого вида топлива. В прошлом году на три оставшиеся АЭС пришлись 6% всей электроэнергии, произведенной в ФРГ, в то время, как на угольных электростанциях ее было выработано почти в 6 раз больше – 33%, что, кстати, даже на 8% больше, чем годом ранее.
АЭС предполагалось закрыть 31 декабря 2022 года, но из-за энергетического кризиса было решено продлить их работу еще на несколько месяцев. Решение о постепенном отказе от атомной энергии в Берлине было принято после аварии на АЭС «Фукусима» в Японии в 2011 году. Большинство немцев согласилось с закрытием атомных электростанций, но в прошлом году, когда немцы вместе с остальными европейцами начали дружно отказываться от дешевого российского трубного газа возник дефицит «голубого» топлива, который привел к бешеному росту цен как на газ, так и на электроэнергию. Многие немцы переменили свое отношение к атомной энергетике. Согласно результатам недавнего опроса телеканалом ARD, 59% респондентов не считают отказ от атомной энергии сейчас хорошей идеей. Однако в совместном заявлении от 13 апреля министры окружающей среды и экономики правительств немецких земель подчеркнули, что проблем с энергией в Германии нет и что подземные газовые хранилища сейчас наполнены на 64,5% благодаря крупным поставкам сжиженного газа (СПГ).
Атомную энергию и газ с углем Германия планирует заменить возобновляемыми источниками энергии. Берлин поставил задачу: довести к 2030 году долю электроэнергии, вырабатываемой из возобновляемых источников энергии, до 80%. К 2045 году немцы также должны обнулить выбросы в атмосферу СО2. Однако несмотря на уверенность чиновников в выполнимости этих задач у многих экспертов и специалистов, пишет сайт thestreet.com, остаются серьезные сомнения в возможности их выполнения без атомной энергии.