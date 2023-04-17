Илон Маск: Германия делает опасную ошибку

Илон Маск разбирается во всем и умеет руководить всем или, по крайней мере, пытается это делать. Он имеет мнение по всем вопросам и делится им со всеми окружающими. Одним из вопросов, волнующих супермиллиардера, является глобальное потепление. Он считает, что главное – не в отказе от ископаемых видов топлива, а в том, чтобы убедить человечество в возможности устойчивой энергетики. Поэтому Илон раскритиковал закрытие немецкими властями 15 апреля трех последних в Германии атомных электростанций. Он считает это огромных масштабов ошибкой для страны, не обладающей энергетической независимостью. Как обычно не стесняющийся в словах Маск, назвал это решение «полным безумием».

Берлин отключил в прошлую субботу АЭС «Изар 2» и и «Эмсланд», а также АЭС в Неккарвестхайме от энергосистемы ФРГ.