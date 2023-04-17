Индия опрокинула потолок цен на российскую нефть

В Индии рассматривают возможность платить за российскую нефть цену, не только соответствующую ценовому порогу, который установили G7 и присоединившиеся к ним страны, но и превышающую его.

«Да, потому что в противном случае мне придется платить значительно больше, чем я могу себе позволить,- приводит Bloomberg ответ министра финансов Индии Нирмалы Ситараман на вопрос интервьюера в Вашингтоне о том, будет ли Индия продолжать импортировать российскую нефть, если за нее придется платить больше 60 долларов за баррель.- У нас огромное население, и мы поэтому должны следить за ценами, чтобы они были для нас доступными».

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Индия вместе с Китаем является крупнейшим импортером российской нефти. На эти две страны сейчас приходится 90% всего российского нефтяного экспорта. Россия сейчас является главным поставщиком нефти для Индии.

По словам Ситараман, Нью-Дели постоянно очень внимательно следит за нефтяным рынком и ценами на «черное золото», потому что индийцы обеспечивают почти 80% потребностей в нем за счет импорта. Между тем, сейчас в связи решением ОПЕК+ о резком сокращении добычи нефти цены на нее пошли вверх и вплотную приблизились к ценовому потолку. Раньше индийские чиновники неоднократно заявляли о маловероятности нарушения Нью-Дели антироссийских санкций, включая ценовой потолок, но сейчас позиция правительства Индии по этому вопросу, похоже, изменилась.

Нирмала Ситараман прилетела в Вашингтон с главой центробанка Reserve Bank of India (RBI) Шактикантой Дасом на Весенние встречи МВФ и Всемирного банка и встречу министров финансов стран G20, в которой Индия сейчас на ротационной основе председательствует. По словам главного индийского финансиста, внешние проблемы, например, потенциальная рецессия в США или других развитых странах, сейчас представляют более опасную угрозу для индийской экономики, чем внутренние.

Проблем же у индийской экономики, ВВП которой достиг 3,2 трлн долларов, хватает. Рост в четвертом квартале прошлого года, например, снизился до 4,4% из-за снижения потребления и инвестиций. Годом ранее в последнем квартале экономика Индия выросла на 6,3%. МВФ на прошлой неделе понизил свой же январский прогноз по экономическому росту Индии на текущий финансовый год, который начался 1 апреля, с 6,1% до 5,9%.

Тревоги по поводу снижения экономического роста и волатильность в глобальном банковском секторе вынудили RBI взять в начале апреля паузу в самом жестком за десятилетие периоде монетарной политики. В случае необходимости, подчеркивается в заявлении индийского центробанка, он продолжит увеличивать учетную ставку, но увеличение, скорее всего, составит 0,25%. По мнению Ситараман, некоторым странам следует «отцепляться» от ФРС, которая является «законодателем мод» в мировой финансовой системе и которая в прошлом году задала тон тенденции повышения ставки в масштабах всей планеты в борьбе с инфляцией. Пауза может помочь экономическому росту в определенных странах, считает главный финансист Индии.

В Индии инфляция замедляется. Цены в марте выросли на 5,66% в годовом выражении. Это самое маленькое повышение за 15 месяцев и произошло оно благодаря снижению инфляции в продуктах питания. Индийские метеорологи прогнозируют благоприятное для фермеров лето, что еще должно еще больше замедлить инфляцию.