Инфраструктура ОЭЗ «Технополис Москва» способствует развитию промышленности в столице – эксперт

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» в апреле начали работать три новых предприятия: по производству электрогрузомобилей, лазеров и лазерного оборудования, а также устройств для передачи данных. Как считают эксперты, новые заводы помогут восполнить потребность в той продукции, которая раньше импортировалась.

Всего в ОЭЗ столицы работают более 200 предприятий, из которых 90 являются резидентами. В компаниях трудятся больше 13,5 тыс. человек, рассказал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Среди предприятий, открытых в апреле, «Электромобили Мануфэкчуринг Рус», которое будет производить до 1 тыс. экологичных машин на базе шасси «УАЗ» в год. Также компания «ЛАССАРД» планирует выпускать до 1 тыс. лазеров и больше 400 единиц лазерного оборудования в год. Еще одно предприятие - фирма «Бифорком Тек» - наладит производство телекоммуникационного оборудования, которое необходимо сотовым операторам. До конца года в «Технополис Москва» откроют еще порядка 10 предприятий, добавил градоначальник.

«Запуск высокотехнологичных производств на базе ОЭЗ «Технополис Москва» призван восполнить потребности экономики в продукции, которая ранее поступала лишь в форме импорта. Инвестиционный и налоговый режимы, действующие в особой экономической зоне, позволяют в режиме гибких настроек с использованием экономических стимулирующих механизмов запустить новую номенклатуру продукции и масштабировать производство. Решения в области лазерной и телекоммуникационной техники имеют широкий спектр применения и способны положить начало значительной реиндустриализации, эпицентр которой будет располагаться в Москве», - считает независимый экономист Андрей Бархота.

Развитие промышленности в столице во многом происходит благодаря инфраструктуре, созданной в городе для высокотехнологичных предприятий, считает генеральный директор предприятия «Лассард» Олег Нефедов. По его мнению, в ОЭЗ собраны самые передовые производственные компании и «Лассард» нашел в ОЭЗ все для решения своих производственных задач.

«Среди московских промышленных площадок с развитой инфраструктурой и возможностью получения поддержки города только в особой экономической зоне «Технополис Москва» нам смогли подобрать помещение более 1000 квадратных метров для переноса производства», - отмечает финансовый директор предприятия «Бифорком Тек» Валентин Столяров.

«В настоящий момент на площадке «Печатники» особой экономической зоны «Технополис Москва» работают 130 компаний. 47 из них являются резидентами ОЭЗ. Среди них – разные инновационные предприятия, производители микроэлектроники, фармацевтической продукции и медицинской техники, высокотехнологичных строительных материалов, электромобилей и комплектующих для них. Они уже инвестировали в свои производства более 20 миллиардов рублей», – добавил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.