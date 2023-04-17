Лула да Силва предложил создать группу стран для урегулирования украинского кризиса

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил сформировать группу государств, которая занималась бы выработкой путей улаживания конфликта вокруг Украины.

Об этом пишет ТАСС.

Как заявил политик в Абу-Даби, ставшим конечной точкой его азиатского турне, он пытается объединить лидеров, предпочитающих «говорить о мире, а не о боевых действиях». Таковыми, по словам да Силвы, в настоящий момент являются председатель КНР Си Цзиньпин, а также президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, с которыми он встретился на минувшей неделе.

В ходе встречи в Пекине президент Бразилии и глава КНР пришли к единому мнению, согласно которому диалог и переговоры — единственное решение украинского кризиса. Обе страны намерены продолжать обмен мнениями по этому вопросу.

Лула да Силва сменил в январе 2023 года на посту президента Бразилии проигравшего выборы Жаира Болсонару. Это его второе президентство: он уже возглавлял Бразилию в 2003-2011 годах. Летом 2017 года да Силву приговорили к длительному тюремному сроку по делу о коррупции и отмывании денег, однако в ноябре 2019-го политик вышел на свободу. В марте 2021 года Верховный суд отменил все обвинения в его адрес.