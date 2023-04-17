МИД РФ назвал показательным запрет Польшей импорта украинской сельхозпродукции

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале заявление министра развития и технологии Польши Вальдемара Буды о том, что запрет на импорт украинского зерна в Польшу «касается и его транзита в третьи страны».

«Представляете, это Польша так разговаривает с Украиной, пока та ей еще нужна, как субъект, как антироссийский инструментарий. А когда граница будет стерта, а остатки Украины поглощены Варшавой, вот тогда с местным населением вообще никто не будет разговаривать», — написала российский дипломат.

По словам Захаровой, такой шаг является показательным с точки зрения «заботы» Запада о голодающих и нуждающихся в продовольствии. «И очень показательно подобное решение с точки зрения разоблачения мнимой заботы западников о голодающих и нуждающихся в продовольствии», — подчеркнула официальный представитель МИД.

В феврале польские фермеры начали выражать недовольство тем, что в стране оседает и продается зерно, ввозимое с Украины для дальнейших поставок в другие государства. В конце марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поручил министру сельского хозяйства и продовольствия Хенрику Ковальчику ограничить поставки в республику украинского зерна.

В субботу, 15 апреля, власти Польши запретили импорт сельскохозяйственной продукции с Украины до 30 июня. Мера затрагивает зерно, сахар, сухие корма, семена, хмель, лен и коноплю, а также фрукты, овощи и продукты из их; вино, говядину и телятину. Также на этот период заблокирован ввоз в Польшу молока и молочных продуктов, свинины, баранины и козлятины, яиц, мяса птицы, этилового спирта сельскохозяйственного происхождения и продуктов пчеловодства. Аналогичные меры ввела Венгрия.

В Киеве рассчитывают договориться с Варшавой о зерновом транзите 17 апреля, пишет «РИА Новости».