Мифы и реальность рынка электромобилей

Вокруг любого рынка автомобилей на альтернативных видах топлива существует огромное количество мифов и вопросов. Мы проанализировали самые распространенные из них и обратились за ответами к Наталье Плетниковой, начальнику Управления развития продаж ГК «Современные транспортные технологии», дистрибьютора коммерческой и пассажирской техники.

Миф: В России нет рынка электромобилей.

Правда: На самом деле, есть. И если посмотреть статистику, то за последние годы рынок вырос достаточно серьезно: с 2019 года объемы продаж электромобилей в России увеличились более, чем в 5 раз: с 3,6 тысяч единиц до 20,4 тысяч единиц. Открытие зарядных станций для автомобилей сперва происходило очень медленно, но с определенного момента начинается более интенсивное развитие: (только количество быстрых ЭЗС за 5 лет увеличилось в 50 раз и сейчас составляет порядка 1200 станций). Единой базы ЭЗС в России пока нет, поэтому агентства и заинтересованные стороны ведут свой подсчет. Но заправочная инфраструктура есть, и, безусловно, она требует расширения и параллельного развития с автомобильным парком для эффективного распространения электромобилей.

Миф: К ээлектромобилям относятся только легковые автомобили или автомобили для собственного личного использования.

Правда: Коммерческий электротранспорт существует, и он производится в России. Уже в 2007 году на Горьковском автозаводе начали разработку вариантов транспортных средств с электрическим двигателем и в 2020 году выпустили первую серийную партию электромобилей. В настоящее время компания СТТ поставляет коммерческую технику на электротяге в различных вариантах: фургоны, автобусы и шасси под монтаж бортовых платформ и спецнадстроек — все они доступны для заказа.

Миф: Зарядка электромобиля — это долгий и сложный процесс.

Правда: При использовании станций быстрой зарядки можно пополнить запас энергии в батарее всего за 20 минут. Если есть возможность поставить автомобиль на долгую зарядку (например, на всю ночь), то подойдет даже обычная розетка. Подключение происходит к любому варианту зарядного устройства, 220В и 380В, при этом все типы кабелей уже присутствуют в базовой комплектации. Сам зарядный порт находится под эмблемой на решетке радиатора, благодаря чему он полностью защищен от внешних воздействий. Электрическая ГАЗель может проходить на одной зарядке до 150 километров. Этот результат достигается за счет применения аккумуляторной батареи, выполненной по одной из самых передовых технологий, и системы рекуперации энергии, позволяющей батарее подзаряжаться во время торможения автомобиля.

Миф: Электромобили недолговечные.

Правда: Расчетный срок службы среднестатистического двигателя внутреннего сгорания — 10 лет либо 400 тысяч километров пробега, и электромобили приближаются к этим показателям. Ресурс батареи достигает 4 тысяч циклов зарядки-разрядки. Автомобиль является полностью безопасным с точки зрения использования тягового привода: экологическая чистота и абсолютная бесшумность. В связи с этим возникает вопрос — не пора ли разрешить въезд электромобилям в центр Москвы независимо от их полной массы? Никакой нагрузки на шумовое состояние города они не несут. Даже, например, в Европе существует законодательное требование о добавлении шума, иначе они слишком незаметны. Теперь об эффективности эксплуатации. Если посчитать затраты на ТО, расходные материалы и оплату электроэнергии, получится, что километр пробега на электромобиле обходится дешевле, чем на газомоторном автомобиле того же класса.

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А что же газомоторное топливо?

Структура области применения техники CNG (компримированный природный газ) за 7 лет менялась, но при этом она соотносилась с динамикой развития отраслей: с 2021 года выросло промышленное производство, торговля и грузоперевозки.

За последние 10 лет малый спрос на газомоторное топливо перешел в обоснованную потребность, поскольку, в первую очередь, оно характеризуется экологичностью.

Во-вторых, экономичностью за счет снижения расходов на заправку. Она достигает до 60% в расходах непосредственно на топливо и до 40% в стоимости одного километра пробега.

Также играет большую роль и технологичность: топливо не подвергается никаким серьезным изменениям после добычи.

Безопасность: CNG автомобили являются абсолютно безопасными ввиду существования целой системы обеспечения качества на всех этапах.

Важна также и всесезонность топлива, так как метан можно использовать и в холодном климате. Техника, работающая на метане, не имеет проблем с холодным пуском, как, например, техника, которая работает на сжиженном нефтяном газе (LPG).

Более того, газомотороное топливо практически невозможно слить, как бензин или дизельное топливо.

Серийное производство метановых автомобилей или переоборудование на вторичном рынке?

Рынок подержанных автомобилей упал за прошлый год не так серьезно, как рынок новых автомобилей во всех сегментах. Доработка или установка газобаллонного оборудования при этом практикуется и на подержанных автомобилях. Ресурс таковых чаще всего неизвестен, поэтому, вкладывая деньги в «переоборудование» уже используемого автомобиля, вы не знаете, сколько еще он прослужит.

Гарантия на автомобиль, оборудование на который установлено на конвейере, такая же, как на базовый автомобиль, то есть от 3 лет, действует по всей территории России и у всех дилеров. Но она может отсутствовать у автомобиля с оборудованием, установленным на вторичном рынке. Гарантия в таком случае осуществляется на усмотрение установщика, и обслуживать авто в дальнейшем можно только у него.

Безопасность серийного автомобиля подтверждена многими инстанциями (все элементы оборудования сертифицированы и адаптированные друг к другу), на вторичном рынке — только лицензией установщика. Время на оформление документов при покупке конвейерного транспорта не требуется, так как он приобретается со всеми документами.



Покупая серийный газомоторный автомобиль, можно быть уверенными, что на него действуют все фирменные продукты производителя, доступны дополнительные топливные карты и многие другие инструменты. Например, программа Assistance, система эвакуации на дороге, которая работает 24 часа в сутки. На вторичном рынке такой системы нет, также на нем можно переоборудовать не все автомобили.

Таким образом, если есть возможность приобрести серийный газомоторный автомобиль, лучше взять его с конвейерной установкой газобаллонного оборудования и с приятным бонусом в виде доступа всех актуальных услуг, таких как подбор на сайте, онлайн подтверждение кредита или финансовых продуктов. Но нужно сказать, что субсидии выделяются государством и на конвейерную сборку, и на установку на вторичном рынке.

Развитие рынка

10-летняя история рынка газомоторных автомобилей в России развеивает мифы, которые были выявлены при помощи опроса клиентов. Модельный ряд серийных метановых автомобилей успешно продолжает пополняться. Легкие коммерческие автомобили ГАЗ доступны в любых типах кузова и пользуются спросом. Технические характеристики автомобилей соответствуют выполняемым задачам. Так, для «Газели NEXT» уже разработан двигатель мощностью 122 лошадиных силы, что позволяет нивелировать привычное снижение мощности при работе на газомоторном топливе. Новые автомобили CNG выходят со всеми необходимыми документами, гарантия такая же, как и на базовый автомобиль, что очень важно при планировании своих финансовых расходов, будущей эффективности бизнеса и технологических процессов.

Также важна и поддержка клиента при покупке и обслуживании автомобиля. Группа компаний СТТ имеет более 360 дилерских центров и парк обслуживания более 3 миллионов автомобилей. Ведутся постоянные разработки фирменной финансовой продукции выпуска автомобильного завода ГК «СТТ», направленные на эффективность и снижение инвестиционной нагрузки.

В статье также используются данные АВТОСТАТа – ведущего аналитического агентства в сфере статистики и аналитики автомобильного бизнеса России.

