Минфин и ЦБ предложат ввести лимит на покупку валюты при уходе зарубежных компаний из России

Министерство финансов и Центробанк разрабатывают механизм, который должен ограничить влияние сделок по выходу иностранных компаний из российского бизнеса на курс рубля.

Как пишут «Ведомости», мера предполагает в том числе введение ежемесячного лимита на покупку валюты на внутреннем рынке в ходе сделок по выкупу российских активов таких компаний. Поясняется, что из-за низкой ликвидности зарубежной валюты на рынке РФ крупные покупки могут приводить к волатильности рубля.

Статьи по теме: Глава ЦБ объяснила причины временного ослабления рубля Стоимостные объемы экспорта быстро снижаются

В начале апреля российская валюта начала резко слабеть, упав до уровня середины весны 2022 года, при этом цены на нефть росли. Доллар укрепился до 81,79 руб., евро поднялся до 90,2 руб., юань — до 11,28 руб.

По мнению аналитиков, падение рубля было связано, среди прочего, с выходом из «Сахалина — 2» концерна Shell, которому разрешили продать 27,5% в проекте за 95 млрд в рублевом эквиваленте «НоваТЭКу», и в целом с выкупом активов компаний, уходящих из РФ. В числе других предпосылок для обвала рубля называлось также падение экспорта на фоне растущего импорта. Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин уточнил, что ослабление курса случилось из-за сокращения объема экспортной выручки в начале года; влияние сделок по выходу нерезидентов из России на курс рубля преувеличено, отметил он.

Эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Валерий Емельянов указал на то, что важен не столько объем лимита, сколько тот факт, что будут установлены определенные правила, поскольку «закулисные сделки» и непрозрачные решения являются наиболее мощно воздействующими на рынок факторами. Последние недели валюту скупали потому, что на очереди в правкомиссии стоят тысячи нерезидентов и на данный момент неясно, кого, в каком порядке и на какие суммы будут «выпускать» — в совокупности с данными по бюджету и экспорту привело к панической скупке валюты, пояснил Емельянов.