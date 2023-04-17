Минфин придумал, как заинтересовать бизнес досрочно выплатить взнос в бюджет

Поправки в Налоговый кодекс РФ, которыми вводится разовый сбор в бюджет из сверхприбыли российского бизнеса за 2021-2022 годы, формально должны вступить в силу с 1 января 2024 года, но в подготовленном Минфином законопроекте имеется существенный стимул для досрочной уплаты так называемого windfall tax. Об этом «Интерфаксу» сообщили несколько осведомленных источников.

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В документе говорится, что при досрочной выплате ставка налога составит 5% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019-ые. При осуществлении платежа в 2024 году ставка будет уже вдвое больше — 10%. Формально, ставка налога прописывается в размере 10%, а «скидка» — как налоговый вычет в размере суммы безвозмездно перечисленных в федеральный бюджет с 1 октября по 30 ноября 2023 года средств, умноженная на два.

Этот законопроект еще не опубликован, но разослан заинтересованным сторонам для изучения. При этом идею выплатить сбор в 2023 году, не дожидаясь юридического вступления поправок в силу, ранее высказывал глава Минфина Антон Силуанов, говоря, что это будет выгоднее.

Замминистра финансов Алексей Сазанов отказался комментировать информацию «Интерфакса», сославшись отсутствие официальной позиции правительства по этому вопросу. При этом он сообщил, что Федеральная налоговая служба уже закончила обработку данных компаний за 2022 год.