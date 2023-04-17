Минобороны РФ рассказало о взятии под контроль кварталов на северо-западе и в центре Артемовска

Министерство обороны России рассказало о ходе специальной военной операции и представило данные за последние сутки.

Как сообщается в сводке ведомства, на Донецком направлении российские штурмовые отряды взяли под контроль два квартала на северо-западе и в центральной части Артемовска. «Воздушно-десантные войска, оперативно-тактическая, армейская авиация и артиллерия Южной группировки войск оказывали поддержку действиям штурмовых подразделений в данном районе и сковывали действия противника на флангах», — говорится в сообщении.

Уточняется, что российской авиацией были совершены 22 самолетовылета; артиллерией «Южной» группировки войск выполнены 54 огневые задачи. «Общие потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 270-ти украинских военнослужащих и наемников, один танк, боевая машина пехоты, семь боевых бронированных машин и пять автомобилей», — указывается в сводке.

Также сообщается, что на Красно-Лиманском направлении поражены подразделения ВСУ в районах сел Терны, Григоровка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР); уничтожено более 70 украинских боевиков. На Купянском направлении пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп, потери противника за сутки на этом направлении составили около 35 военнослужащих и самоходная гаубица «Акация». На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, два пикапа и одну гаубица «Мста-Б»; на Херсонском направлении уничтожено 55 украинских военных, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика».

Накануне, 16 апреля, сообщалось, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» в ходе наступательных действий освободили два квартала в северо-западной и юго-восточной части Артемовска, а подразделения ВДВ сковывали действия противника на флангах.

В начале марта министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ заявил, что взятие российскими войсками Артемовска (украинское название — Бахмут) позволит Вооруженным силам РФ продолжить наступление вглубь обороны ВСУ.