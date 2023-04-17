Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» – главная театральная достопримечательность Москвы

Подтверждением тому сухие цифры: всего за четыре месяца проката его посмотрели почти 300 000 человек, а кассовые сборы только за первый квартал года превысили миллиард рублей – такого не было за всю историю существования российского театра. Даже по меркам Бродвея эта постановка входит в число мировых рекордсменов популярности. Зрительский интерес не угасает – каждый день (а по выходным и дважды) в главном мюзикловом театре России - большом зале Театра МДМ на 1800 мест – аншлаг. Нет ни одного свободного места уже четыре месяца подряд. По темпам продаж постановка побила рекорд знаменитого мюзикла «Призрак Оперы» в России.

Феноменальный успех мюзикла – закономерное продолжение четвертьвековой карьеры знаменитого театрального продюсера Дмитрия Богачёва (ныне – компания «Бродвей Москва»), который, начиная с «Норд-Оста», представил российским зрителям лучшие мировые образцы жанра, включая CATS, MAMMA MIA!, «Призрак Оперы», CHICAGO, «Шахматы», «Поющие под дождем», «Красавица и Чудовище», «Звуки музыки», «Бал вампиров» и многие другие. Новый хит-мюзикл не только покорил москвичей, но стал местом притяжения для гостей со всей России.

События спектакля разворачиваются в середине 80-х в Ленинграде, когда над страной подул свежий ветер перемен, улицы наполнились неформальной молодежью, на сцены прорвался запрещенный рок, а на телевидение – правда, когда люди перестали бояться говорить вслух то, что они думают, когда появился бит-квартет «Секрет», который сегодня справедливо считается легендой отечественной поп- и рок-сцены: в основу спектакля легли 20 хитов ленинградской четвёрки.

Герои мюзикла – молодые пылкие романтики – постоянно оказываются перед выбором: быть счастливым или успешным, остаться верным себе или поддаться внутреннему конформизму, жить по шаблону, навязанному старшим поколением и обществом, или самому вершить свою судьбу. Спектакль полон проникновенных сцен и комичных ситуаций – в нём судьбоносные случайности и удивительные совпадения происходят на каждом шагу. А это значит, что скучать точно не придется!

Постановку отличает особенная зрелищность: перед публикой во всей своей романтической красе предстает головокружительный Ленинград. К слову, головокружительный – в прямом смысле: история разворачивается по всему сценическому пространству, в том числе на высоте восьми метров – на крышах питерских зданий – и даже в воздухе! Чего только стоит один летающий троллейбус!

Для путешествия в этот фантазийный город на Неве 80-х машина времени не понадобится: достаточно оказаться в Москве – на мюзикле «Ничего не бойся, я с тобой» в Театре МДМ, где стартовала специальная программа для гостей города.

Спецпредложение для туристов включает скидку 10% по промокоду LETO при покупке билетов на сайте secretmusical.ru с 14 мая по 31 августа, но не только. В театре организована камера хранения для компактного багажа, по QR-коду для зрителей доступны уникальные фото и оригинальные видео спектакля, есть возможность проведения ланча, обеда или ужина прямо в здании театра. Кроме того, при посещении мюзикла группой от 10 человек возможно предоставление дополнительных пригласительных билетов для сопровождающих. А ещё при покупке двух и более билетов и на сумму от 4000 рублей мюзикл подарит своим зрителям прогулку на теплоходе по Москва-реке (пакетное предложение «Билет на речную прогулку Ривер Флотилия в подарок»).