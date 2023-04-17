Назван район Москвы с самыми высокими новостройками

Средняя максимальная высотность новостроек в московском районе Коньково составляет 46 этажей, это самый большой показатель среди всех районов столицы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на совместное исследование «БЕСТ-Новострой» и аналитической платформы bnMAP.pro.

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Аналитики изучили все проекты новостроек, которые находятся в экспозиции во всех районах Москвы. В каждом проекте учитывалась высотность корпуса, имеющего максимальное количество этажей.

Так, в Коньково в реализации сейчас находятся три корпуса со средней наибольшей этажностью 46 этажей. На втором месте — Бирюлево Восточное — там запущен проект с максимальной высотой корпусов в 45 этажей. На третьем месте — Котловка с жилыми домами в 39 этажей.

Средняя высотность всех корпусов новостроек в Москве составляет 23 этажа. Лишь в семи районах столицы зафиксирована средняя высотность новостроек менее 10 этажей. Минимальный показатель — в Вешняках — там в реализации находятся три корпуса со средней высотностью четыре этажа.

Всего, по данным исследования, в столице находятся в реализации 1 045 корпусов.

