В Норвегии началась масштабная забастовка

В Норвегии сегодня проходит событие, которое случается раз в поколение. Последний раз в северном королевстве забастовка таких масштабов прошла почти четверть века назад, на рубеже XX и XXI веков. Причина для прекращения работы обычная – недовольство норвежцев зарплатами, которые не могут угнаться за ростом цен; а непосредственный повод – неудача переговоров с правительством по ее повышению для почти двухсот тысяч человек, предпринятая в последний момент в надежде сохранить ситуацию под контролем.

Около 25 тысяч членов профсоюзов прекратили работу в 6 часов утра в понедельник, 17 апреля. Формально забастовка затронула и норвежскую «нефтянку», потому что работу прекратили работники таких компаний, как, например, Aker Solutions ASA, специализирующейся на проектировании и строительстве нефтегазовых производственных объектов. Тем не менее, на добыче нефти и газа в крупнейшем сейчас экспортере ископаемых видов топлива в Европе эта забастовка не отразится, успокаивает Bloomberg, потому что в списке профсоюзов, члены которых участвуют в ней, профсоюзов нефтяников и газовиков нет. Бастуют строители и дорожные рабочие, электрики и торговцы машинами, кондитеры и пивовары. Так, норвежская пивоваренная компания Ringnes, принадлежащая датскому гиганту Carlsberg A/S, заявила о прекращении всего производства и отгрузки продукции.