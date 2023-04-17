В Норвегии началась масштабная забастовка

В Норвегии сегодня проходит событие, которое случается раз в поколение. Последний раз в северном королевстве забастовка таких масштабов прошла почти четверть века назад, на рубеже XX и XXI веков. Причина для прекращения работы обычная – недовольство норвежцев зарплатами, которые не могут угнаться за ростом цен; а непосредственный повод – неудача переговоров с правительством по ее повышению для почти двухсот тысяч человек, предпринятая в последний момент в надежде сохранить ситуацию под контролем.
Около 25 тысяч членов профсоюзов прекратили работу в 6 часов утра в понедельник, 17 апреля. Формально забастовка затронула и норвежскую «нефтянку», потому что работу прекратили работники таких компаний, как, например, Aker Solutions ASA, специализирующейся на проектировании и строительстве нефтегазовых производственных объектов. Тем не менее, на добыче нефти и газа в крупнейшем сейчас экспортере ископаемых видов топлива в Европе эта забастовка не отразится, успокаивает Bloomberg, потому что в списке профсоюзов, члены которых участвуют в ней, профсоюзов нефтяников и газовиков нет. Бастуют строители и дорожные рабочие, электрики и торговцы машинами, кондитеры и пивовары. Так, норвежская пивоваренная компания Ringnes, принадлежащая датскому гиганту Carlsberg A/S, заявила о прекращении всего производства и отгрузки продукции.
Норвежская конфедерация профсоюзов (LO), которая последний раз организовывала забастовку в далеком 2000 году, отвергла предложение властей о повышении зарплат в среднем на 5,2%. LO настаивает на повышении, привязанном к темпам инфляции, заявила репортерам в воскресенье вечером лидер профсоюза Пегги Хессен Фёльсвик. Цены в прошлом году выросли, по данным Управления статистики королевства, на 5,8%, а реальные зарплаты сократились после повышения в 2017 году на 0,3%.
Забастовка проходит в разгар борьбы правительства Норвегии с инфляцией, которая несмотря на все усилия властей остается максимальной за три десятилетия – 6,5%. Тем не менее, обстановка в Норвегии все же лучше, чем у соседей: низкая безработица и вполне сносное состояние экономики, которой, похоже, удастся избежать рецессии.
Глава центробанка - Norges Bank Ида Вольден Баче заявила в марте, что не видит пока инфляционной спирали между ценами и зарплатами. Кстати, согласно прогнозу главного банка северного королевства номинальные зарплаты вырастут в 2023 году на 5,1%. Это самый быстрый рост за последние 15 лет.
В пятницу к LO присоединятся члены еще одной Конфедерации профсоюзов, в результате чего численность бастующих приблизится к 40 тысячам человек.