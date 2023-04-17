России предрекли быстрый экономический рост и усиление влияния в Азии и Латинской Америке

Российская экономика будет процветать на фоне ухудшающейся ситуации в западных странах, которые вынуждены бороться с инфляцией и приспосабливаться к жизни в условиях дефицита энергоресурсов; масштабные санкции в отношении РФ, введенные после начала спецоперации, становятся самым грандиозным просчетом Запада в современной истории.

Такое мнение выразило издание American Thinker. «Санкции не поставили экономику России на колени, как многие предсказывали. Россия не просто справляется с трудностями, а процветает, обретая больше влияния и авторитета в Азии, Африке и Южной Америке, чем когда-либо имела со времен распада Советского Союза», — утверждается в материале.