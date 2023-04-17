России предрекли быстрый экономический рост и усиление влияния в Азии и Латинской Америке

Российская экономика будет процветать на фоне ухудшающейся ситуации в западных странах, которые вынуждены бороться с инфляцией и приспосабливаться к жизни в условиях дефицита энергоресурсов; масштабные санкции в отношении РФ, введенные после начала спецоперации, становятся самым грандиозным просчетом Запада в современной истории.
Такое мнение выразило издание American Thinker. «Санкции не поставили экономику России на колени, как многие предсказывали. Россия не просто справляется с трудностями, а процветает, обретая больше влияния и авторитета в Азии, Африке и Южной Америке, чем когда-либо имела со времен распада Советского Союза», — утверждается в материале.
По убеждению авторов статьи, российская экономика будет расти быстрее британской и немецкой, опережая и другие страны Запада.
Российская экономика продолжает активно развиваться, ВВП по итогам года вырастет, заявил на совещании по экономическим вопросам президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что за первый квартал 2023 года поступления в консолидированный бюджет составили 13 трлн руб.; ожидается, что во втором квартале будет поступать «больше денег, не связанных с нефтегазовыми доходами». При этом российский лидер признал, что внешние факторы риска никуда не делись, и подчеркнул, что расслабляться и пускать ситуацию на самотек нельзя.
Согласно данным Минэкономразвития, в текущем году ВВП России должен вырасти на 1,2%, зарплаты увеличатся на 5%, инвестиции в основной капитал — на 0,5%. По словам главы ведомства Максима Решетникова, к 2026 году рост экономики РФ составит порядка 3% в год, в основном за счет восстановления потребительского спроса. В уточненном макропрогнозе на 2023 год министерство также улучшило ожидания по инфляции — она составит 5,3% против ожидаемых ранее 5,5%.