Россия сохранила позицию в топ-5 стран по размерам золотовалютных запасов

Россия осталась на четвертой позиции по международным золотовалютным резервам.
Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные национальных центробанков.
Как пишет агентство, запасы стран мира по итогам февраля сократились на $276,4 млрд— до $12,852 трлн. До этого три месяца показатель рос: в ноябре он поднялся на $356,5 млрд, в декабре — на $193,1 млрд, в январе — на $148,7 млрд.
Заметнее всего резервы сократились у Китая — на $56,6 млрд. У Швейцарии сокращение составило $31,9 млрд, у Франции — $24,3 млрд. Значительно снизили вложения в золотовалютные резервы Япония (на $24,2 млрд) и Россия (на $22,8 млрд). Среди лидеров по этому показателю оказались также Индия, ФРГ, Таиланд, Италия и Турция.
Между тем 26 государств нарастили вложения в зарубежные активы, указывает агентство. Больше всего они выросли у Кувейта (на $4,1 млрд), Сингапура (на $2,4 млрд) и Новой Зеландии ($1,98 млрд). В других странах прирост не превысил $1 млрд.
Отмечается, что топ-5 экономик по объему международных резервов остался тем же: на первом месте по-прежнему Китай с в $3,315 трлн, на втором — Япония с $1,226 трлн, на третьем — Швейцария с $898,2 млрд. Россия осталась на четвертой позиции с показателем в $574,2 млрд; за ней, как и раньше, следует Индия с активами в $560,9 млрд.
В десятку по-прежнему входят Саудовская Аравия ($452,6 миллиарда долларов), Гонконг ($429,1 миллиарда долларов), Южная Корея ($425,3 миллиарда долларов) и Бразилия ($328,1 миллиарда долларов). Впервые в топ-10 вошел вытеснивший Германию Сингапур с активами в $294,1 млрд.
Согласно данным ЦБ, на 1 марта 2023 года международные резервы РФ составляли $574,247 млрд против $617,133 млрд годом ранее. Объем иностранной валюты в активах сократился на 8,7%, до $410,65 млрд, ее доля уменьшилась с 72,4% до 71,5%. Запасы монетарного золота в международных резервах России на 1 марта составляли 74,9 миллиона унций (2329,65 тонны).