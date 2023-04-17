Россия сохранила позицию в топ-5 стран по размерам золотовалютных запасов

Россия осталась на четвертой позиции по международным золотовалютным резервам.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные национальных центробанков.

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Как пишет агентство, запасы стран мира по итогам февраля сократились на $276,4 млрд— до $12,852 трлн. До этого три месяца показатель рос: в ноябре он поднялся на $356,5 млрд, в декабре — на $193,1 млрд, в январе — на $148,7 млрд.

Заметнее всего резервы сократились у Китая — на $56,6 млрд. У Швейцарии сокращение составило $31,9 млрд, у Франции — $24,3 млрд. Значительно снизили вложения в золотовалютные резервы Япония (на $24,2 млрд) и Россия (на $22,8 млрд). Среди лидеров по этому показателю оказались также Индия, ФРГ, Таиланд, Италия и Турция.

Между тем 26 государств нарастили вложения в зарубежные активы, указывает агентство. Больше всего они выросли у Кувейта (на $4,1 млрд), Сингапура (на $2,4 млрд) и Новой Зеландии ($1,98 млрд). В других странах прирост не превысил $1 млрд.

Отмечается, что топ-5 экономик по объему международных резервов остался тем же: на первом месте по-прежнему Китай с в $3,315 трлн, на втором — Япония с $1,226 трлн, на третьем — Швейцария с $898,2 млрд. Россия осталась на четвертой позиции с показателем в $574,2 млрд; за ней, как и раньше, следует Индия с активами в $560,9 млрд.

В десятку по-прежнему входят Саудовская Аравия ($452,6 миллиарда долларов), Гонконг ($429,1 миллиарда долларов), Южная Корея ($425,3 миллиарда долларов) и Бразилия ($328,1 миллиарда долларов). Впервые в топ-10 вошел вытеснивший Германию Сингапур с активами в $294,1 млрд.

Согласно данным ЦБ, на 1 марта 2023 года международные резервы РФ составляли $574,247 млрд против $617,133 млрд годом ранее. Объем иностранной валюты в активах сократился на 8,7%, до $410,65 млрд, ее доля уменьшилась с 72,4% до 71,5%. Запасы монетарного золота в международных резервах России на 1 марта составляли 74,9 миллиона унций (2329,65 тонны).