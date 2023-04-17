Российское партнерство за сохранение климата расширилось

Две новые организации вступили в Российское партнёрство за сохранение климата. Это представители Вятской торгово-промышленной палаты (ТПП) и ООО «Центр технологий устойчивого развития» (ЦТУР). Новые участники уже подписали меморандум о вступлении в объединение, сообщила 17 апреля пресс-служба партнёрства.

Напомним, Российское партнерство за сохранение климата — это единственное в стране объединение компаний в рамках климатической повестки. Его представители которого участвуют в профильных конференциях Организации Объединенных Наций (ООН). Партнерство создано в 2015 году, для того чтобы объединить усилия отечественных предпринимателей, которые стремятся сократить негативное воздействие на природу страны. Одна из его целей — содействовать продвижению климатической повестки в стране с помощью диалога между бизнесом, властью, научным сообществом и обществом.

Это созвучно и общемировой повестке. Напомним, в 2015 году крупнейшие страны мира подписали Парижское соглашение, чтобы вместе сдержать прирост глобальной средней температуры на планете и ограничить ее ежегодный рост. В 2021-м на конференции СОР-26 в Глазго страны подтвердили эти намерения, тогда же аналогичные обязательства взяли на себя также и крупные компании. Россию, которая намерена стать углеродно-нейтральной к 2060 году, на этой конференции представляли члены партнерства за сохранение климата.

На данный момент в объединении состоит около 40 компаний, включая РусГидро, Альфа-банк, Сбербанк, Ингосстрах и холдинг Эн+, основанный промышленником Олегом Дерипаской. Новые участники также известны своим ответственным отношением к окружающей среде и стремлением быть в авангарде климатической повестки.

Как рассказал президент Вятской ТПП Алексей Усенко, палата на данный момент объединяет более 600 компаний в Кировской области. «Тема устойчивого развития охватывает почти все сферы нашей жизни, так как большинство его целей и задач в той или иной мере заложены в основные стратегические и программные документы, принятые в России. Внедрение ESG-принципов, распространение экологической повестки требует системного подхода и сотрудничества между всеми участниками этого процесса», — сказал он.

Роль ТПП Алексей Усенко видит в том, чтобы пояснить, как тематика устойчивого развития касается непосредственно компаний в регионе: как крупных предприятий, так и малого бизнеса. «Важно ответить на вопросы предпринимательского сообщества, касающиеся роли бизнеса в достижении целей устойчивого развития, выгод для бизнеса, проблематики отсутствия комплексных систем внедрения и развития устойчивых инструментов для ведения бизнеса, организации продуктивного взаимодействия частного и государственного сектора», — пояснил он.

По оценке главы Вятской ТПП, членство в российском партнерстве за сохранение климата почетно и значимо для палаты. «Партнерство – это полноценная платформа для взаимодействия ключевых компаний, реализующих ESG-принципы, и тех, кто только начал их внедрение в свою деятельность», — подчеркнул он.

Вторая компания — «ЦТУР» — известна в России как организатор комплексных научных исследований проблем осушенных торфяников, а также практических проектов по их обводнению. «Мы рады присоединиться к работе российского партнёрства за сохранение климата. Уверен, что участие будет эффективным и плодотворным», — прокомментировал директор компании Юрий Фурса.

Добавим, партнерство продолжает развиваться. Так, с начала 2023 года под его эгидой прошли уже несколько мероприятий. В их числе круглый стол о возможностях декарбонизации с помощью природно-климатических проектов, который состоялся на факультете географии и геоинформационных технологий в НИУ ВШЭ. А также круглый стол, главной темой которого стали перспективы климатических проектов в России и в мире, организованный совместно с ICC Russia и «Русалом». В апреле участники объединения в рамках вебинара обсудят новое направление климатических проектов, связанные с водно-болотными угодьями.