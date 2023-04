Эксперты рассказали, когда рубль пойдет на разворот

Согласно данным Банка России, реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств — основных торговых партнеров России в марте 2023 года снизился на 3,4% по отношению к февралю. При этом и в феврале показатель снизился на 5,1%, а в январе-марте — на 14,7%. Это значительный контраст с 2022 годом, когда реальный эффективный курс рубля вырос на 25%.

Таким образом, согласно предварительной оценке ЦБ РФ, с начала 2023 года снижение реального эффективного курса рубля составило 11,8% — показатель рассчитывается на базе курсов валют ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ.

Реальный эффективный курс рубля к доллару в феврале снизился на 5,5% по сравнению с январем, а с начала года — на 10,8%. При этом по отношению к евро показатель снился на 4,2% к январю, с начала года — на 10,7%.

Стоит напомнить, что реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств — основных торговых партнеров России в декабре 2022 года вырос на 8,3% по отношению к ноябрю. В январе-декабре 2022 года реальный эффективный курс рубля укрепился на 25%.

В 2021 году реальный эффективный курс рубля к корзине валют вырос на 9,1% после снижения в 2020 году на 14,4%, роста в 2019 году на 8,1%, снижения в 2018 году на 7%.

За 2022 год реальный курс рубля к доллару вырос на 18,4%, к евро — на 22,9%.

Снижение реального эффективного курса рубля (РЭКР) в первом квартале этого года на 14,7% было в основном связано с падением нефтегазовых доходов за счет снижения стоимости нефти, сокращения экспорта и увеличением импорта, говорит финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин.

Известно, что REER (реальный эффективный обменный курс) определяются путем сравнения относительного торгового баланса валюты страны с валютой каждой страны в индексе. Увеличение REER в стране является показателем того, что ее экспорт становится дороже, а импорт — дешевле, тем самым теряя свою торговую конкурентоспособность. Существуют все основания предполагать, говорит аналитик, что во втором квартале этого года мы увидим положительную динамику РЭКР за счет роста стоимости энергоносителей и увеличения экспорта.

Решение ОПЕК+ по сокращению квоты на добычу нефти позволяет котировкам «черного золота» торговаться в диапазоне 84-87 долл. за баррель. Чем выше стоимость нефти, тем лучше для российской валюты. «Ожидаем также положительную динамику по торговому балансу страны, начиная с апреля. На прошлой неделе рубль снизился к доллару на 1,3%. Однако прошлая неделя с технической точки зрения была нейтральной, потому что рубль находился в боковом тренде с проторговкой 2,3%», — отмечает Сергей Чеврычкин.

По графику валютной пары USDRUB видно, что сильной зоной сопротивления являются значения выше 82 рублей за американский доллар, которые с 7 апреля тестировались, но котировкам не получается закрепиться и пойти выше. Стоит предположить, что цены выше 82 рублей являются хорошими целями для фиксации прибыли участников рынка. Несмотря на то что валютная пара USDRUB целую неделю находилась в боковике, считает эксперт, индикатор RSI сохраняет сигналы перепроданности российской валюты на старших-тайм фреймах.

«Считаю, что эта неделя и следующая по сравнению с предыдущей будут более высоко волатильными, потому что ожидаю увидеть увеличение активности участников рынка перед майскими праздниками, возможно некоторые из них будут фиксировать открытые ранее позиции. Пока старое трейдерское правило Sell in May and Go Away, что означает «продавай в мае и уходи» никто не отменял», — заключает Сергей Чеврычкин.

В условиях ограничений на движение капитала курс рубля во многом является функцией динамики торгового баланса РФ, указывает ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин. В первом квартале 2023 года профицит данного показателя сократился почти в четыре раза в годовом сопоставлении, что оказало значительное давление на российскую валюту. Однако недавний рост цен на нефть вкупе с тенденцией к сокращению дисконта между смесями Brent и Urals создают предпосылки для улучшения профицита торгового баланса РФ, что является потенциально позитивным фактором для рубля.



«Вполне вероятно, что определенный вклад в снижение рубля внес и спекулятивный фактор: инвесторы могли покупать валюту, полагая, что с точки зрения дефицита бюджета выгоден более низкий курс рубля, и никто не будет препятствовать его ослаблению, — говорит аналитик. — Для рынка ослабление рубля означает рост акций российских компаний: почти весь рост рублевого индекса Мосбиржи с начала года примерно на 20% был обусловлен именно снижением курса рубля. При этом долларовый индекс РТС с начала года показывает лишь небольшое укрепление на 2% с небольшим».



Для россиян ослабление рубля может означать рост цен на импортные товары, добавляет Олег Сыроваткин. По его мнению, в ближайшие дни курс рубля к доллару, евро и юаню может продолжить колебаться неподалеку от текущих уровней, а наш базовый прогноз по курсу доллара к рублю на конец года пока остается на уровне 77.