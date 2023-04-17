Шойгу доложил верховному главнокомандующему о трех этапах проверки боеготовности Тихоокеанского флота

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о ходе военных учений Тихоокеанского флота, начавшихся в минувшую пятницу с внезапной проверки боеготовности всех подразделений ТОФ.

По словам Шойгу, масштабная учебная проверка разделена на три этапа, в настоящее время идет второй из них.

Шойгу сообщил Верховному главнокомандующему, отметившему высокий уровень организации первого этапа учений, о том, что в ходе следующего этапа в дальней морской зоне сформирована российская военная группировка, которая на данный момент осуществляет переход в южную часть Охотского моря.

«Отработаны вопросы обеспечения боевой устойчивости ракетных подводных лодок стратегического назначения и их готовности к применению оружия. Начато проведение тактического учения по противовоздушной обороне. Для обозначения противника привлекаются самолеты морской авиации. [...] Стратегические ракетоносцы совершат полеты в центральную часть Тихого океана с имитацией нанесения ударов по корабельным группам условного противника», — проинформировал президента глава МО.

Министр уточнил, что, что силы Тихоокеанского осуществят практические артиллерийские стрельбы по воздушным и морским мишеням, а по завершении проверки вернутся в пункты постоянной дислокации.

По словам главы военного ведомства, 18 апреля состоится третий, завершающий этап проверки российских дальневосточных сил, в момент проведения которого корабельные ударные группировки совместно с береговыми ракетными дивизионами отработают задачи нанесения ракетных ударов с выполнением электронных пусков.

Напомним, внезапные учения сил Тихоокеанского флота начались 14 апреля, когда весь флот был поднят по тревоге. В учениях, согласно информации российского Минобороны, участвуют более 25 тысяч человек личного состава военнослужащих, а также 167 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе 12 подводных лодок, 89 самолетов и вертолетов. Как сообщил глава МО на совещании с руководящим составом ведомства, в ходе проверки ТОФ будет учтено современное оружие вероятного противника.

