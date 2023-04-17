ЦБ зафиксировал снижение годовой инфляции и усиление текущего роста цен

В марте 2023 года инфляция составила 3,51%, что на 7,48% ниже значения предыдущего месяца. Наиболее значительно уменьшился прирост цен на товары, замедление по услугам было менее заметным. В апреле показатель годовой инфляции продолжит снижаться из-за эффекта высокой базы весны прошлого года, говорится в комментарии ЦБ.

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«В марте 2023 года потребительские цены выросли на 0,37% (в феврале – на 0,46%). Годовая инфляция снизилась до 3,51% из‑за эффекта базы: из расчета вышел высокий прирост марта прошлого года. Наиболее сильно замедлился годовой прирост цен на товары, на услуги – значительно слабее. В I квартале потребительские цены в среднем за месяц росли темпом 0,33%, что выше, чем в III и IV кварталах 2022 года. Такой темп прироста цен соответствует годовой инфляции вблизи 4%. Среднемесячный прирост ускорился по основным группам товаров и услуг. При этом его темп был низким по большинству товаров (за исключением плодоовощной продукции) и высоким – по услугам. Ценовое давление в I квартале 2023 г. усилилось по сравнению с IV кварталом 2022 года», — сообщили в Центробанке.

В марте рекордно низкими темпами для этого месяца росли цены на продовольствие (0,13%). Регулятор связал это с коррекцией цен на плодоовощную продукцию после их очень сильного роста в январе – феврале. Наибольший вклад в мартовский рост цен внесли услуги туризма – как зарубежного, так и внутреннего.

В ЦБ считают, что основными дезинфляционными факторами по‑прежнему являются сдержанное потребительское поведение россиян в условиях общей неопределенности. Спрос на товары длительного пользования остается пока весьма умеренным.

«Рост цен на большинство импортных непродовольственных товаров ускорился в I квартале, однако масштаб этого ускорения был менее значительным, чем обычно, вследствие высокого уровня запасов, что ведет к более растянутому во времени эффекту переноса. Влияние на цены уже произошедшего ослабления рубля будет проинфляционным фактором в ближайшие месяцы», — предупредили в Центробанке.

