В Москве заявили, что политизированные решения и ультиматумы ведут мировую энергетику к кризису

Безответственные политизированные решения привели к тому, что глобальная энергетика сейчас находится в сложном состоянии, которое может обернуться кризисом.

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Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин, передает «РИА Новости».

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«В прошлом году экономические отношения были искусственно поставлены в зависимость от геополитики посредством безответственных политически мотивированных решений, использования по сути антирыночных механизмов и ограничений, языка ультиматумов», — цитирует дипломата агентство.

Сентюрин охарактеризовал нынешнее состояние мировой энергетики как сложное с риском перерастания в кризисное, что вместе с серьезной нехваткой инвестиций и неоправдавшимися ожиданиями по темпам восстановления экономики после пандемии критически снижает точность прогнозирования.

Посол указал на то, что «бесконечные манипуляции вокруг потолка цен на нефть носят очевидно деструктивный характер», и подчеркнул, что такие действия «негативно сказываются на инвестиционном климате в отрасли и в конечном итоге ставят под удар интересы потребителей». Он отметил, что в этом свете решение ОПЕК+ продлить сокращение нефте добычи представляет собой «вынужденные, упреждающие меры, направленные на балансировку спроса и предложения, недопущение обвального падения цен на "черное золото" и дестабилизации рынков».

Напомним, в начале этого месяца страны ОПЕК+ объявили о дополнительном добровольном сокращении добычи нефти до конца 2023 года. Россия и Саудовская Аравия сократят нефтедобычу на 500 тыс. баррелей в сутки, Казахстан — на 78 тыс. Добычу решили снизить также ОАЭ (на 144 тыс. баррелей в сутки), Оман (40 тыс.), Кувейт (128 тыс.), Ирак (211 тыс.), Алжир (48 тыс.) и Габон (8 тыс.)

По мнению журналистов издания American Thinker, российская экономика будет процветать на фоне ухудшающейся ситуации в западных странах, которые вынуждены бороться с инфляцией и приспосабливаться к жизни в условиях дефицита энергоресурсов. Масштабные санкции в отношении РФ, введенные после начала спецоперации, авторы материала назвали самым грандиозным просчетом Запада в современной истории.