Владимир Ефимов: около 350 млн рублей сэкономят инвесторы Москвы за счет господдержки

Инвесторы, получившие от властей Москвы земельные участки по цене в один рубль в год, за пятилетний льготный период действия такой льготной ставки сэкономят на аренде в общей сложности около 350 млн рублей. Об этом сообщил 15 апреля заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Напомним, землю за рубль в год столица предоставляет с марта прошлого года, запустив эту возможность в рамках антикризисной поддержки бизнеса. Такие договоры аренды уже подписали 14 инвесторов, сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин. Кроме того, компании могут получить землю от властей города без торгов, под масштабные инвестиционные проекты (МаИП). Они должны быть направлены на рост количества рабочих мест и увеличение инвестиций в экономику столицы. Таким образом Москва стимулирует появление предприятий, например, по производству мебели, продуктов питания, стройматериалов.

«Для строительства предприятий инвесторы уже получили от города почти 31 га земли на 5 лет по ставке один рубль в год. В результате за указанный период они сэкономят около 350 млн рублей на аренде участков», — сказал Владимир Ефимов. Эти средства компании смогут направить в свое развитие, подчеркнул вице-мэр. По его оценке, такая господдержка позволит предприятиям быстро запустить продукцию, важную для города, а также создать новые рабочие места.

Раньше арендную ставку для строительства заводов рассчитывали в процентах от кадастровой стоимости земли, на нее также влияли такие параметры, как локация, наличие коммуникаций и близость к транспортной инфраструктуре, напомнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. «Например, инвестор, который получил от города 17 га земли в Зеленограде для создания производства строительных материалов, элементов благоустройства и инвентаря для туризма, сможет сэкономить на аренде свыше 130 млн рублей. Предприятие по переработке мяса, арендующее 2,5 га в Ново-Переделкине, – более 32 млн. Производитель упаковок, занимающий 2,5 га в Митине, – почти 28,3 млн рублей», — перечислил он.

Новые предприятия построят преимущественно в районах, удаленных от центра Москвы: Зеленограде, Молжаниновском, Ново-Переделкине, Митине, Выхино-Жулебине и Косино-Ухтомском, отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. На них появится в общей сумме около трех тыс. новых рабочих мест, поэтому жители этих районов смогут найти работу ближе к дому и не тратить много времени на дорогу, резюмировал он.