Владимир Ефимов: редевелопмент 11 участков бывших промзон уже начали инвесторы Москвы

Комплексное развитие 11 участков бывших промышленных зон Москвы уже начали городские инвесторы. На этих территориях общей площадью более 213 га построят более 4,8 млн. кв. м. недвижимости, сообщил 15 апреля заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Правообладатели недвижимости, а также компании, определенные по результатам торгов, сегодня реализуют 11 проектов комплексного развития территорий в столице. Они возведут свыше 4,8 млн. кв. м. недвижимости», — сказал Владимир Ефимов. Из них жилая застройка займет более 2,8 млн «квадратов», еще около двух млн. кв. м. составят общественно-деловые объекты и производства, что позволит создать 44,5 тыс. рабочих мест для горожан, добавил он.

Проекты редевелопмента уже стартовали в пяти городских округах. Общая площадь участков, которые планируется застроить, превышает 213 га. В том числе, самый большой из них — 77 га — расположен в бывшей промзоне «Автомоторная», его комплексным развитием занимается компания MR-Group.

По итогу реализации проектов в столице появятся современные кварталы с жилыми домами и необходимой инфраструктурой, отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. Так, в ходе редевелопмента 11 территорий инвесторы возведут более 720 тыс. кв. м. социальной и общественно-деловой недвижимости. «Это 13 школ и детских садов, четыре спорткомплекса площадью свыше 25 тыс. кв. м., два медицинских учреждения, а также деловые и торговые центры», — уточнил он.

Напомним, программа комплексного развития территорий призвана вовлечь в хозяйственный оборот земли Москвы, которые заброшены или используются неэффективно. По оценкам властей столицы, общий объем инвестиций в нее превысит 7 трлн рублей, а в ходе реализации программы создадут более полумиллиона новых рабочих мест. Первый такой договор с инвестором заключили в 2020 году в отношении промзоны «Октябрьское поле».

Например, один из крупнейших московских застройщиков, компания Stone Hedge построит современный деловой центр площадью почти 50 тыс. кв. м. в Тимирязевском районе. А владелец участка в бывшей промзоне «Коровино» к 2028 году возведет 84 тыс. «квадратов» производственной и общественно-деловой недвижимости. По официальным оценкам, только этот проект создаст в городе более 2,3 тыс. новых рабочих мест.