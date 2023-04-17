Замглавы Минтранса предупредил о возможном подорожании авиабилетов

Стоимость авиабилетов может вырасти на 15-30% из-за отсутствия решения властей по субсидированию перевозок в этом летнем сезоне. Об этом сообщил замглавы ведомства Игорь Чалик на совещании по подготовке к туристическому сезону, организованном Минэкономразвития. Ранее Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта обратилась в Минтранс с предложением продлить субсидии авиаперевозчикам на очередной летний сезон в размере 100 млрд рублей.

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«Дело в том, что у нас в этом году пока не одобрено выделение субсидий по аналогии с 2022 годом: как вы помните, это было 100 млрд рублей. В связи с этим мы ожидаем, возможно будет рост стоимости перевозок примерно от 15 до 30%. Соответственно, возможно, будет уменьшение количества рейсов», — цитирует «Интерфакс» Чалика.

Замглавы Росавиации Владимир Потешкин отметил, что снижение объема госсубсидий для авиакомпаний уже привело к уменьшению количества рейсов. По его словам, сокращены 10 612 рейсов, из которых 4 947 приходятся на труднодоступные регионы страны.

В 2022 году для покрытия расходов при выполнении внутренних перевозок в летнем сезоне (с конца марта по конец октября) авиакомпании получили от государства 100 млрд рублей. Такая поддержка была оказана впервые на фоне санкционных ограничений. В зимнем сезоне (с ноября по март) субсидии составили 25,3 млрд рублей.

Ранее «Коммерсант» сообщал, что Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в Минтранс с предложением рассмотреть продление субсидий авиаперевозчикам на 100 млрд рублей на этот летний сезон.

