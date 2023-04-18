Акции дня: бумаги ритейлера X5 стали интереснее после отчета

В лидеры торгов вышли акции торговой сети X5 Retail Group по итогам сессии на Мосбирже во вторник, 18 апреля. За день котировки выросли на +4,44% до 1530,5 рублей за акцию.

Интерес трейдеров к бумагам повысился после публикации отчета компании за первый квартал 2023 года, согласно которому розничная выручка сети увеличилась на 15% по сравнению с аналогичным результатом прошлого года – до 695 млрд рублей, а выручка цифровых бизнесов выросла на 36%.

«Мы рассматриваем операционные результаты X5 Retail Group за 1 квартал 2023 года как сильные. Мы сохраняем рейтинг "Покупать" по акциям компании. Публикация финансовых результатов за 1 квартал 2023 года запланирована на 27 апреля", - комментировал старший аналитик ИБ «Синара» Константин Белов.

Однако как отразится рост выручки на дивидендах, пока прогнозировать рано, считает главный аналитик ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +0,75% до 2615,62 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,62% до 1010,87 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:40 мск составила 85,34 долларов за баррель (+0,68%). Российская валюта укреплялась – 81,83 руб. за доллар.