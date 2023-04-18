S&P 500 приманил медведей

Побывав вчера как в «красной», так и в «зеленой зоне», основные фондовые индексы США все же смогли завершить день в скромном плюсе. Nasdaq Composite прибавил 0,28%, Dow Jones Industrial Average – 0,3%, а S&P 500 – 0,33%.

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