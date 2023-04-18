Побывав вчера как в «красной», так и в «зеленой зоне», основные фондовые индексы США все же смогли завершить день в скромном плюсе. Nasdaq Composite прибавил 0,28%, Dow Jones Industrial Average – 0,3%, а S&P 500 – 0,33%.
S&P 500 приманил медведей
Основные фондовые индексы США показали вчера скромный рост. Но чем выше они забираются, тем меньше доверия вызывает у рынка этот подъем: чистый «шорт» фьючерсов S&P 500 e-mini уже вышел на максимум с ноября 2011 года.
Коллаж: Тамара Ларина
Реклама
Новости партнеров