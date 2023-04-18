Финансовые рынки Фондовый рынок США

S&P 500 приманил медведей

Глеб Баранов
обозреватель Expert.ru
18 апреля 2023, 09:41

Основные фондовые индексы США показали вчера скромный рост. Но чем выше они забираются, тем меньше доверия вызывает у рынка этот подъем: чистый «шорт» фьючерсов S&P 500 e-mini уже вышел на максимум с ноября 2011 года.

Коллаж: Тамара Ларина