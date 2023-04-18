Аналитики спрогнозировали появление полноценной альтернативы доллару и евро в 2035-2040 годах

Новые мировые валюты, способные составить конкуренцию доллару и евро, появятся не раньше 2035-2040 годов.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на доклад Росконгресса «Валютные союзы. Альтернатива однополярному миру».

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В настоящий момент позиции доллара в международной экономике остаются прочными, отмечают эксперты: согласно последним данным МВФ, на него приходится 60% официальных валютных резервов. Вес доллара последние 20 лет постепенно уменьшается, однако темпы снижения составляют десятые доли процента в год, а доля юаня, который часто упоминается в качестве альтернативы американской валюте, в международных резервах не превышает 3%; весомую конкуренцию доллару сейчас составляет только евро.

«Однозначные выводы о пользе или бессмысленности создания валютных союзов делать невозможно, но, если текущие тренды сохранятся, а доллар США из-за избыточного применения санкций и очередных волн банковских кризисов уже не будет восприниматься как незаменимый инструмент, освободившееся место способен занять не только евро», — приводит агентство выдержки из доклада. По мнению экспертов Росконгресса, на позиции доминирующих валют способны претендовать юань и гонконгский доллар.

В материале отмечается, что по мере развития экономик центрально- и западно-африканских стран, Латинской Америки и ЕАЭС роль союзных валют будет также расти, и они могут составить конкуренцию юаню и гонконгскому доллару. Вместе с тем подчеркивается, что для создания единого средства расчета необходимо сформировать «общее экономическое пространство с гармонизированными торговыми, налоговыми и банковскими правилами».