Apple наносит мощный удар по банкам США

Под горячую руку Apple попали американские финансовые группы Charles Schwab, State Street и M&T, которые жалуются на отток вкладчиков, которых не устраивают их низкие ставки, сообщает Financial Times. В первом квартале общий размер вкладов в этих трех банках сократился почти на 60 млрд долларов. Отток вкладов резко усилился в марте, после банкротства Silicon Valley Bank и еще двух кредитных банков. После краха банков вкладчики начали выводить деньги из американских банков темпами, сравнимыми с финансовым кризисом 2008 года.

Новой угрозой традиционным банкам стало объявленное в понедельник решение Apple и Goldman Sachs об открытии в США нового банковского счета с процентной ставкой 4,15%, почти соответствующей учетной ставке ФРС.

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Американские вкладчики закрывают банковские счета с низкими ставками и вкладывают деньги в альтернативные продукты: в основном, в фонды денежного рынка и гособлигации, которые предлагают более высокие ставки и которые позволят им воспользоваться резким повышением учетной ставки центробанком.

Процентная ставка среднего банковского счета в США составляет, по официальным данным, лишь 0,37%. Между тем, учетная ставка, определяемая ФРС, составляет от 4,75% до 5%, т.е. в 13 раз выше.

Больше всего потерял Schwab, объем депозитов в котором снизился в январе-марте на 11% или 41 млрд долларов до 325,7 млрд долларов. Вклады депозитарного банка State Street уменьшились в первом квартале на 5% до 224 млрд долларов. В банке считают, что могут потерять во втором квартале еще 4-5 млрд долларов, лежащих в основном на беспроцентных вкладах. Снижение депозитов M&T Bank составило 3%: с 163,5 млрд долларов в конце 2022 года до 159,1 млрд долларов сейчас.

С сообщений о крупных потерях трех американских банков началась отчетная неделя, в ходе которой десятки региональных и средних банков должны отчитаться о результатах деятельности в первом квартале. Эта отчетность даст более полную картину негативных последствий мартовского переполоха в банковском секторе США. На прошлой неделе отчитались несколько крупнейших американских банков: JPMorgan Chase, Wells Fargo и Citigroup. Они сообщили о миллиардах долларов, которые принесли им вкладчики, снявшие деньги со счетов в средних и маленьких банках после краха SVB.

Акции State Street к концу вчерашней торговой сессии обвалились более чем на 9%, когда стало известно, что банк не оправдал прогнозы специалистов. Его глава Рон О’Хэнли объяснил резкое падение акций банка отрицательным отношением инвесторов и вкладчиков к высокой волатильности в секторе депозитов.

Кстати, прибыль Schwab превысила прогнозы экономистов. ФРС так быстро поднимала ставку, что традиционные клиенты бросилась выводить из него деньги, потому что в нем ставка до сих пор составляет всего лишь 0,45%.

Несмотря на снижение суммарного объема вкладов размер его денег в фондах денежного рынка увеличился на 150% с 143 млрд долларов в первом квартале 2022 года до 350 млрд сейчас. В сравнении с концом прошлого года рост почти на 30%.

По мнению аналитика UBS Бреннана Хокена, результаты Schwab оказались не такими плохими, как все боялись. К концу торговой сессии его акции даже поднялись почти на 4%.

M&T тоже сработал в первом квартале лучше по чистому процентному доходу, т.е. разнице между тем, что он платит по депозитам, и что требует по кредитам и займам, чем предсказывали аналитики и экономисты. Акции этого банка поднялись почти на 8%.