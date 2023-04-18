Экономика Китая рванула вверх благодаря внутреннему потреблению

В первом квартале 2023 года китайская экономика показала обнадеживающие результаты и превзошла ожидания многих экономистов. Рост ВВП в январе-марте текущего года на 4,5% в годовом выражении большинство экономистов объясняют тем, что китайцы после окончания локдаунов и отмены ограничений вновь устремились в магазины и кафе с ресторанами. Кстати, рост в первом квартале стал самым большим за год. В последнем квартале прошлого года, например, ВВП подрос на 2,9%.

Однако китайские власти предупреждают, что в связи с неопределенностью в состоянии глобальной экономики в ближайшие месяцы могут возникнуть проблемы с экспортом и импортом. Кроме этого, китайские экономисты обращают внимание на явно недостаточный по размерам для второй экономики в мире внутренний рынок в Поднебесной.

Статья по теме: Китайский экспорт вышел из спячки

Глава Национального статистического бюро КНР (NBS) Фу Линхуэй сообщил, что власти планируют применить различные методы для «стабилизации роста» и стимуляции внутреннего спроса, а также помогут развиваться новым секторам.

Эксперты обращают внимание на то, что превышение роста ВВП прогнозов экономистов, которые определили его в районе 4%, произошло на фоне быстрого восстановления внутреннего потребления. Население после отмены ограничений возвращается к допандемической жизни и активно тратит, а не экономит деньги.

Китайское правительство поставило цель достигнуть в этом году 5-процентного роста экономики. Задача серьезная. Она может быть выполнена лишь в случае ускорения роста в предстоящие месяцы.

Рост суммарных розничных продаж в марте составил 10,6% по сравнению с тем же периодом времени прошлого года. Кроме этого, в марте был зафиксирован рост по этому важному показателю на 7,1% по сравнению с январем и февралем.

Восстановление китайской экономики происходит неравномерно. Наряду с существенным ростом внутреннего потребления и розничных продаж зафиксированы и менее впечатляющие результаты, к примеру, по росту производства и инвестициям в основной капитал. Замедление роста индексов цен указывает также на недостаточный спрос.

Промышленное производство выросло в марте на 3,9% в годовом выражении. Инвестиции в основной капитал, т.е. в инфраструктуру и другие проекты, способствующие росту, прибавили в первые три месяца года 5,1% по сравнению с январем-мартом 2022 года. Рост инвестиций в марте замедлился: в январе-феврале он был 5,5%. Еще слабее оказался рост частных инвестиций – всего лишь 0,6%.

Хорошие результаты показал в первом весеннем месяце экспорт, выросший на 8,4%. Правда, экономисты считают, что это может быть результат выполнения поставщиками заказов, сорванных пандемией.

Безработица в больших городах снизилась в марте по сравнению с февралем на 0,3% до 5,3%. Неприятно удивила однако безработица среди молодежи, которая взлетела почти до рекордных 19,6%.

В Oxford Economic считают, что рост ВВП КНР во второй половине года замедлится за счет снижения инерции потребления, финансового стимулирования и внешнего спроса.