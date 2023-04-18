Адмирал об учениях ТОФ: «Мы должны быть готовы предотвратить агрессию против любой дружественной нам страны»

Россия продолжает проведение учений своего флота на Тихом океане, сообщил накануне президенту Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу. Согласно данным Минобороны, в рамках учений задействованы боевые и вспомогательные корабли Тихоокеанского флота, подразделения береговых войск и морской пехоты, противолодочные самолеты и дальняя стратегическая авиация, войска ПВО.

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Задачи противодействия диверсионным силам условного противника отработали боевые пловцы, срепетирована постановка минных заграждений различных типов с воздуха, российские «МиГи» оттачивают навыки перехватов самолетов условного противника и воздушного боя с ним. По заявлению Шойгу, в учениях принимают участие более 25 тысяч военнослужащих, 167 кораблей и подводных лодок, 89 самолетов и вертолетов.

От том, почему, по его мнению, для морских учений был выбран тихоокеанский регион, в чем задача нынешних учений и какие еще задачи следует непременно отрабатывать на учениях будущих «Эксперту» рассказал вице-адмирал, экс-командующий Средиземноморской экскадрой кораблей и бывший начальник штаба Черноморского флота РФ Петр Святашов.

«Для Тихоокеанского флота это крупные учения, — сказал Святашов. — Это проверка того как скоро и слаженно корабли смогут выйти в случае военноопасной обстановки. Выйти, приготовить оружие, технические средства, средства маскировки, радиоэлектронной борьбы и так далее. И выйти в заданные районы и начать боевые действия в кратчайшие сроки. В этом и проявляется проверка боевой готовности — в возможности не остаться у причалов по тревоге, а выйти, если это перволинейные силы постоянной боевой готовности».

По мнению военного специалиста, данные учения — недвусмысленный знак недружественным странам, которые наращивают военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Тихоокеанский флот находится на опасном направлении. Сейчас проводятся совместные военно-морские учения США и Филиппин. Плюс, мы помним, большой заказ на строительство атомных подводных лодок фактически украли у Франции и передали Австралии. Мы знаем, что американцы 4 лодки уже направили в этот регион, и еще будут переводить в страну (Австралию — ред.), которая не является носителем, хозяином ядерного оружия, но ее США обеспечили ядерными лодками. И все это в противовес дружбы России и Китая. Поэтому одна из задач данных учений — поиск и уничтожение подводных лодок противника. Мы должны быть готовы предотвратить вооруженную агрессию против любой дружественной нам страны. Хоть Китая, хоть любой другой», — высказался вице-адмирал.

Таких учений не проводилось 25 лет, продолжил Святашов, а проводить их, на его взгляд, нужно ежегодно. «Надо достать учебники советской еще военной школы, и проводить учения, подобные нынешним, и на других флотах, как упомянул уже президент, и во всех видах и родах войск, регулярно. При этом уделять внимание также таким задачам как рассредоточение сил и средств в преддверии ядерного удара. А еще есть такой элемент боевой подготовки — противоядерная защита. Отработка этих действий должна идти в комплексе с проверкой боевой готовности», — сказал в заключение эксперт.

Краснознаменный Тихоокеанский флот основан 11 января 1935 года, это самый «молодой» флот ВМФ России. Является средством обеспечения безопасности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Флагман ТОФ — гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг».