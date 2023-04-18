Эн+ и ГК «Дело» закрыли крупнейшую в России сделку с зелеными сертификатами

Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ и транспортно-логистическая группа «Дело» закрыли сделку с сертификатами зеленой электроэнергии по стандарту Carbon Zero, ставшую крупнейшей в стране. Покупатель погасил 30 млн сертификатов, которые подтверждают генерацию электроэнергии на Красноярской ГЭС (входит в состав Эн+). Об этом 18 апреля сообщила пресс-служба производителя алюминия и электроэнергии из возобновляемых источников.

Напомним, такие сертификаты подтверждают, что электроэнергия, закупаемая у продавца, отвечает международным «зеленым» стандартам (в том числе GHGP, CDP и RE100). Производителю ресурсов это позволяет подтвердить углеродно-нейтральный статус энергии, а потребителю — использование «зеленых» ресурсов.

Как уточнили в Эн+, купленные группой «Дело» сертификаты обеспечат компенсацию выбросов парниковых газов объемом более 10 тыс. тонн эквивалента углекислого газа. Транспортный холдинг первым из игроков российского логистического рынка приобрел зеленые сертификаты по национальному добровольному стандарту Carbon Zero.

По оценке директора по устойчивому развитию Эн+ Антона Бутманова, эта сделка стала вехой в развитии российского добровольного стандарта зеленых сертификатов. «Она еще раз подтверждает стремление российских компаний к сохранению курса на устойчивое развитие, а также приверженность Эн+ производству экологически чистой электроэнергии», — отметил Бутманов. Холдинг и раньше заявлял о намерениях продолжать выпуск «зеленых ресурсов», добавил он.

Группа «Дело» стремится следовать передовым российским и международным практикам в ESG и стремится уделять особое внимание этой сфере, прокомментировала вице-президент – финансовый директор ГК «Дело» Елена Свирина. «У нас позитивный опыт сотрудничества с Эн+ в области зеленой энергетики. Уверена, что в будущем мы сможем достичь больших результатов в продвижении повестки ответственного энергопотребления и принципов устойчивого развития в нашей стране», — добавила Свирина.

Сделку заключили под эгидой Национального ESG Альянса: в это объединение входят крупнейшие российские компании, лидирующие в ESG-трансформации (включая и холдинг «Дело»). «В ситуации отсутствия доступа к привычной западной инфраструктуре, — в частности, стандарту I-REC, — компании продолжают демонстрировать приверженность принципам ESG, ставя себе завышенную планку, которая превосходит так называемый "гигиенический" минимум», — отметил генеральный директор ESG Альянса Андрей Шаронов. Эта инициатива может подтолкнуть и других крупных игроков российского рынка к использованию инструментов декарбонизации, добавил эксперт.

Брокером сделки стала консалтинговая компания «Карбон Зиро», которая и разработала стандарт Carbon Zero, а также создала и ведет реестр зеленых сертификатов, продает их и покупает. «Участие в обращении сертификатов Эн+, а также поддержка ESG Альянса отражают интерес бизнеса к добровольным рынкам инструментов декарбонизации и необходимость дальнейшего развития в России», — подчеркнул директор по развитию Carbon Zero Владислав Березовский.

Напомним, Эн+ вышла на рынок зеленых сертификатов в декабре 2020 года. С тех пор портфель компании пополнились несколькими крупными сделками. В том числе, она поэтапно поставит 1 млн сертификатов Bitriver, а также обеспечила выпуск и поставку сертификатов для Сбера: они полностью покрыли потребление электроэнергии в ходе XXV Дальневосточного энергетического форума «Нефть и газ Сахалина». Состояние окружающей среды и снижение вредных выбросов производства — приоритетные цели холдинга, которые ранее определил его основатель Олег Дерипаска.