Европу могут оставить без американского газа

Высокая цена инфляции и усиление конкуренции в поисках денег на строительство и долгосрочных покупателей мешают осуществлению более чем 10 проектов в секторе сжиженного газа (СПГ) в США, пишет Oil Price. Спрос на СПГ на планете сейчас высокий. Европейцы в прошлом году начали лихорадочно строить СПГ-терминалы для приемки сжиженного газа, ставшего основной заменой дешевого российского трубного газа, от которого отказалась Европа. Однако несмотря на резкий рост спроса на СПГ и изобилие природного газа в Америке СПГ-лихорадка, которую ждут американские газовики, может не состояться или, в лучшем случае, сильно задержаться во времени. Между тем, высокий спрос на американский СПГ, конечно, не вечный и высокий спрос Европы на сжиженный газ может в значительной мере удовлетворить через два-три года Катар. СПГ-лихорадке в США сильно мешает дороговизна, вызванная высокой инфляцией, с которой уже больше года не может справиться ФРС; и стремительно усиливающаяся конкуренция за финансирование проектов.
«Все стало намного дороже,- объясняет Чариф Суки, основатель крупнейшего в США экспортера СПГ - Cheniere Energy, в интервью Financial Times.- Строительных компаний, которые могут потянуть такие крупные проекты, становится все меньше и меньше».
Суки знает, о чем говорит. Он долгие годы возглавлял Cheniere Energy, а сейчас руководит другой крупной газовой компанией - Tellurian, главным оператором проекта Driftwood. Строительство СПГ-завода и терминала в Луизиане столкнулось с серьезными проблемами. Все труднее искать финансирование проекта и покупателей, готовых заключать долгосрочные контракты. Кроме резкого роста сметы проектов и процентных ставок, американские газовики сталкиваются с нарастающим нежеланием подписывать контракты на поставки сжиженного газа сроком на 20 лет.
Подрядчики СПГ-проектов для экспорта газа могут построить СПГ-заводов и инфраструктуры на 100 млрд долларов в течение ближайших пяти лет. Условия для СПГ-лихорадки сейчас сложились вполне подходящие: высокие цены на сжиженный газ и необходимость достижения энергетической безопасности создают мощную инерцию для высокого спроса на него в долгосрочной перспективе, считают в энергетической консалтинговой компании Wood Mackenzie. Однако ценовая волатильность, рост стоимости строительства и проблемы с финансированием дорогостоящих проектов создают предпосылки для резкого сокращения их числа. Количество СПГ-проектов, которые испытывают трудности и которые могут не начать работать в текущем десятилетии, превышает десяток.
С одной стороны, новые СПГ-проекты в США и Канаде показывают признаки ускорения, но с другой, волатильность цен на сжиженный газ сильно затрудняет прогнозы по спросу на него и предложению в предстоящие годы, говорится в аналитической записке Industrial Info Resources (IIR).