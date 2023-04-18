Европу могут оставить без американского газа

Высокая цена инфляции и усиление конкуренции в поисках денег на строительство и долгосрочных покупателей мешают осуществлению более чем 10 проектов в секторе сжиженного газа (СПГ) в США, пишет Oil Price. Спрос на СПГ на планете сейчас высокий. Европейцы в прошлом году начали лихорадочно строить СПГ-терминалы для приемки сжиженного газа, ставшего основной заменой дешевого российского трубного газа, от которого отказалась Европа. Однако несмотря на резкий рост спроса на СПГ и изобилие природного газа в Америке СПГ-лихорадка, которую ждут американские газовики, может не состояться или, в лучшем случае, сильно задержаться во времени. Между тем, высокий спрос на американский СПГ, конечно, не вечный и высокий спрос Европы на сжиженный газ может в значительной мере удовлетворить через два-три года Катар. СПГ-лихорадке в США сильно мешает дороговизна, вызванная высокой инфляцией, с которой уже больше года не может справиться ФРС; и стремительно усиливающаяся конкуренция за финансирование проектов.

«Все стало намного дороже,- объясняет Чариф Суки, основатель крупнейшего в США экспортера СПГ - Cheniere Energy, в интервью Financial Times.- Строительных компаний, которые могут потянуть такие крупные проекты, становится все меньше и меньше».