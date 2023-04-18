Global Ports и «Еврохим» наладят отгрузку удобрений в спецконтейнерах из Санкт-Петербурга

Группа компаний Global Ports (входит в группу «Дело») и минерально-химическая компания «Еврохим» подписали договор, в котором говорится о намерении предприятий начать отправку удобрений в собственных спецконтейнерах из Большого порта Санкт-Петербурга.

«В соответствии с документом, Global Ports будет обеспечивать отправку продукции с предприятий "Еврохима" в собственных специализированных контейнерах в составе контейнерных поездов на свои многофункциональные терминалы в порту Санкт-Петербурга. Затем специалисты Global Ports будут осуществлять перевалку грузов на морские суда по контейнерной технологии», — говорится в сообщении пресс-службы Global Ports.

Уточняется, что соглашение между предприятиями будет действовать до конца 2025 года. Доставка грузов будет осуществляться с предприятий «Еврохима» в различных регионах России, а среднемесячный объем перевалки может составлять до 100 тыс. тонн, указывается в пресс-релизе.

Global Ports Investments PLC — ведущий российский оператор контейнерных терминалов, она управляет пятью объектами в РФ — это «Петролеспорт», «Первый контейнерный терминал», «Усть-Лужский контейнерный терминал» и «Моби Дик» (Балтийское море), а также «Восточная стивидорная компания» на Дальнем Востоке. Кроме того, у компании есть два терминала в Финляндии.

АО «Минерально-химическая компания "Еврохим"» основана в 2001 году, компания является крупнейшим в РФ производителем минеральных удобрений и входит в топ-5 мировых производителей удобрений. Компания управляет российскими активами EuroChem Group AG, одного из ведущих глобальных производителей азотных, фосфорных и калийных удобрений.