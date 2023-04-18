Количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве за месяц выросло почти на 40%

Количество зарегистрированных договоров купли-продажи жилья в Москве в марте выросло на 38,3% по сравнению с февралем. Всего в первом квартале было оформлено 33 тыс. таких договоров, каждый месяц количество сделок на вторичном рынке недвижимости увеличивалось в среднем на треть, сообщили в Управлении Росреестра по Москве.

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«Управлением Росреестра по Москве в марте 2023 года зарегистрировано 14,5 тыс. перехода прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья, показатель на 38,3% превзошел февральский результат (10, 5 тыс.)», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным столичного Росреестра, мартовский объем сделок сопоставим с результатом 2020 года, когда за март москвичи оформили 14,8 тыс. прав на квартиры.

«Квартальные результаты текущего года все еще находятся в отрицательном поле с разницей 19%, но здесь важно отметить влияние активного 2021 года и последующий рост востребованности готового жилья в первом триместре 2022 года (40,5 тыс.)», — отметил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

