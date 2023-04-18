Кредитный кризис в США набирает обороты

Инвесторам не позавидуешь – поводов для тревог у них всегда хоть отбавляй. Сейчас, например, они больше всего боятся надвигающегося кредитного кризиса, который может спровоцировать мартовский крах Silicon Valley Bank и еще двух американских банков. Боятся же они кредитного кризиса потому, что его прогнозируют многие авторитетные экономисты, включая Нуриэля Рубини, Билла Гросса и Джеффри Гундлаха.

В Америке уже ощущается приближение кредитного кризиса, пишет Business Insider. Согласно опросу, проведенному нью-йоркским отделением ФРС, все больше домохозяйств жалуется на ухудшение ситуации с кредитами. Крах SVB породил страхи о тяжелом положении американских региональных банков. Вкладчики бросились снимать деньги и переводить их в фонды денежного рынка, которые предлагают более высокие ставки и считаются более надежными, чем незастрахованные вклады. Так, только за неделю с 8 по 15 марта из маленьких банков было выведено около 120 млрд долларов. Это стало причиной появления опасений о том, что и региональные банки могут подвергнуться «атакам вкладчиков», т.е. массовому опустошению депозитов. Естественно, кредиторам ничего не остается, как на всякий случай ограничивать кредитование как бизнеса и экономики, так и населения. Эта цепочка как раз и ведет прямиком к кредитному кризису.