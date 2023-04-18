Кредитный кризис в США набирает обороты

Инвесторам не позавидуешь – поводов для тревог у них всегда хоть отбавляй. Сейчас, например, они больше всего боятся надвигающегося кредитного кризиса, который может спровоцировать мартовский крах Silicon Valley Bank и еще двух американских банков. Боятся же они кредитного кризиса потому, что его прогнозируют многие авторитетные экономисты, включая Нуриэля Рубини, Билла Гросса и Джеффри Гундлаха.
В Америке уже ощущается приближение кредитного кризиса, пишет Business Insider. Согласно опросу, проведенному нью-йоркским отделением ФРС, все больше домохозяйств жалуется на ухудшение ситуации с кредитами. Крах SVB породил страхи о тяжелом положении американских региональных банков. Вкладчики бросились снимать деньги и переводить их в фонды денежного рынка, которые предлагают более высокие ставки и считаются более надежными, чем незастрахованные вклады. Так, только за неделю с 8 по 15 марта из маленьких банков было выведено около 120 млрд долларов. Это стало причиной появления опасений о том, что и региональные банки могут подвергнуться «атакам вкладчиков», т.е. массовому опустошению депозитов. Естественно, кредиторам ничего не остается, как на всякий случай ограничивать кредитование как бизнеса и экономики, так и населения. Эта цепочка как раз и ведет прямиком к кредитному кризису.
«Вклады из банков переводят в фонды денежного рынка,- объясняет ситуацию главный экономист Pantheon Macroeconomics Йэн Шефердсон,- а менеджеры в банках сидят и лихорадочно думают: «Как же нам это пережить? Уж точно кредитование здесь не поможет».
Еще одним катализатором кредитного кризиса в США вполне может стать рост учетной ставки, которую ФРС в борьбе с инфляцией подняла за год до 5% почти с 0. Это самый резкий рывок ставки в Америке за последние 40 лет.
Высокая ставка сыграла определенную роль и в банкротстве SVB и спровоцировала страхи, что такая же угроза нависла над средними и маленькими кредитными банками, и тоже привела к выводу вкладов. По данным JPMorgan, с марта 2022 г., когда ФРС начала повышать учетную ставку, из американских банков было выведено ок. 1 трлн долларов. Естественно, банки отвечают на это ужесточением кредитной политики. Гросс и Гундлах считают, что высокая учетная ставка будет виновата в кредитном кризисе, потому что она снизила стоимость банковских облигаций и других активов.
«Повышение ставки более чем на 450 пунктов за 12 месяцев,- объясняет Билл Гросс,- не может не отразиться на балансах банков».
Одновременно рост учетной ставки приводит к удорожанию заимствований. Для банков это тоже очень важно, потому что заемщики могут не вернуть кредиты и им будет труднее их обслуживать. Это тоже заставляет банки ужесточать кредитные условия.
С другой стороны, возможность кредитного кризиса затрудняет работу американского центробанка. Руководству ФРС труднее определять, как подействует их следующее повышение учетной ставки на кредиты и рост экономики.
«Кредитный кризис усложняет работу ФРС, потому что создает неопределенность относительно того, как будет реагировать экономика на изменения в монетарной политике»,- приводит Insider объяснение главного экономиста Morningstar Research Престона Колдвелла.
Резкий рост учетной ставки уже привел к замедлению роста американской экономики, потому что повысил стоимость кредитов и вынудил бизнесменов не нанимать на работу новых работников и не тратить деньги на инвестиции и прочие расходы, а экономить их. Если же сейчас закончатся и кредиты, то негативные последствия этого испытают не только акции, но и недвижимость и другие активы. Одним из таких последствий будет снижение спроса. Все это – известный рецепт для прихода сильной и болезненной рецессии. В довершение ко всему, если кредитный кризис приведет к росту дефолтов по кредитам и банкротствам, то это еще больше осложнит и ухудшит положение банков и всей финансовой системы и еще больнее ударит по экономике.