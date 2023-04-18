Польша и запад Украины: своя игра

«Представляете, <…> когда граница будет стерта, а остатки Украины поглощены Варшавой, вот тогда с местным населением вообще никто не будет разговаривать», — написала 17 апреля в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя новость о том, что Польша ввела запрет на импорт и транзит сельскохозяйственной продукции с Украины, не обращая внимания на последствия для союзника.

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То, что польские власти решили запретить не только импорт украинского зерна, но и транзит сельскохозяйственной продукции в третьи страны, равнозначно частичной экономической блокаде Украины. Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем блоге обратила внимание, что такое решение принято в момент, когда Варшава заявляет о союзнических отношениях, сочувствии и помощи Киеву.

Правительство Польши таким образом отреагировало на протесты фермеров, связанные с демпингом украинских продуктов сельского хозяйства. Министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда подчеркнул: «Введенный запрет на импорт в Польшу касается и его транзита в третьи страны». Следом за Польшей аналогичные решения приняли Венгрия и Словакия. О готовности присоединиться к блокаде заявили Молдавия и Румыния. Таким образом, Украинская сельхозпродукция будет полностью отрезана от рынков ЕС, что подорвет последние остатки экономики этой разоренной страны.

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В Киеве отреагировали на этот удар в спину внешне сдержанно. «Мы понимаем, что у польских фермеров сложилась сложная ситуация», — заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский. Он отметил, что с Украины через польскую границу экспортируется от 500 тыс. до 700 тыс. т сельскохозяйственной продукции в месяц.

Судя по отсутствию протеста, возникает ощущение, что киевскую власть произошедшее не очень тронуло, как будто об этом было известно заранее. Кстати, чуть раньше Польша уже перешла на поставку топлива Украине только по коммерческим ценам.

«Очень показательно подобное отношение с точки зрения разоблачения мнимой заботы западников о голодающих и нуждающихся в продовольствии», — подчеркнула 17 апреля Мария Захарова в Telegram-канале.

Подоплека «Восточного партнерства»

Официальный представитель МИД говорит не столько о будущем, сколько информирует об уже происходящем, полагает сенатор Андрей Климов, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам.

«Процесс поглощения западных областей Украины Польшей уже идет, есть соглашения между Варшавой и Зеленским на этот счет, — сказал она “Эксперту”. — Ряд таких соглашений озвучен публично. Например, об отсутствии границ для поляков или о праве граждан Польши занимать руководящие должности на Украине. Другие держатся пока в секрете. Поляки не даром отправляют своих солдат на фронт: до 90% наемников — из Польши».

По словам законодателя, процесс поглощения Украины начался не сейчас, а еще задолго до государственного переворота в Киеве.

«Мой не прочитанный в книжках, а личный опыт показывает, что темой расширения границ Польши до границ Речи Посполитой и даже больше, в Варшаве стали всерьез заниматься в 2007 — начале 2008 года. Тогда Варшава предложила совету ЕС организовать проект "Восточное партнерство". Евросоюз проект принял под свою эгиду, был подписан официальный правовой акт», — рассказывает Климов

«"Восточное партнерство" включало в себя Украину, Белоруссию, Молдову. Литва, Латвия и Эстония Варшаве были уже не по зубам, поскольку они отдельно вступили в ЕС, — отмечает сенатор. — А с членами "партнерства" началась работа по усиленной интеграции с Польшей ради вхождения в Евросоюз. Подразумевалось, что Варшава полностью возьмет эти страны под контроль. Я видел эти процессы своими глазами, говорил об этом и в Москве, и в Брюсселе. Но в ответ в Европе только улыбались, а в России в тот период даже многие вполне здравомыслящие люди не видели в интеграции бывших республик с Польшей ничего страшного».

И вот через механизмы «Восточного партнерства» поляки стали участвовать в формировании политических элит этих стран. В Белоруссии ничего не получилось, Молдову отбила Румыния, а с Украиной очень скоро стало ясно, что восточные регионы под Польшу не пойдут. Тогда Варшава сделала ставку на раскол запада и востока страны, чтобы потом приобщить к себе западные территории. И все эти годы поляки с разным успехом двигались к этой цели, поэтому активно включились и теперь.

«Отдельную игру Варшава начала с Вашингтоном, предложив ему заменить Польшей Германию в качестве центрального государства ЕС. Ангела Меркель, пока была у власти, такой возможности не давала, но с ее уходом мнение Германии стало мало значить, и Варшава начала действовать все активнее, — говорит Андрей Климов. — Западную Украину, которая является их целью, поляки как-нибудь накормят независимо от экономики Киева и поставок зерна. И важно еще обратить внимание, что бандеровское движение в западных областях меньше, потому что там понимают: поляки этого не любят, и когда все закончится — они с бандеровцами разберутся», — полагает глава сенатского комитета.

Так или иначе, финал один

«Польские парламентарии прекратили с нами общаться намного раньше, чем началась СВО, думаю, что более 5 лет назад, — вспоминает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, — поэтому мы не знаем о планах Польши на Украину. Но когда контакты были, то звучали иногда вопросы, как бы мы отнеслись, если бы Польша присоединила Львовскую область примерно так, как Крым воссоединился с Россией — на основе всенародного волеизъявления. Я за всех не отвечала, но с моей точки зрения воля народа священна. А у поляков есть такая загадка: какой город самый красивый в Польше? Ответ — Львов».

Как известно депутату, Польша поддерживает жителей западной Украины: они имеют польские паспорта, без проблем трудоустраиваются в Польше, некоторые получают польские социальные пособия.

«Я не могу отвечать за всю власть, но могу сказать, что мы, депутаты, реагируем, когда к нам обращаются, — говорит Журова. — Жители Крыма и Донбасса к нам постоянно обращались во времена, когда они еще не вернулись в Россию. Просили помочь им вернуться. Жители Львовской области, наверное, должны решать свои вопросы с украинскими и польскими законодателями по такой же схеме, потому что все на примере России видят, что она работает. Понятно, что исторически Львов — это Польша, как Крым — Россия».

Со своей стороны, с тем, что западная Украина может быть присоединена к Польше по крымскому прецеденту, не согласен Андрей Климов.

«Крым не считался частью Украины даже в ООН, потому что когда УССР входила в состав организации в 1946 году, Крыма в составе УССР не было. Поэтому присоединение Львова к Польше пройдет не так гладко», — прогнозирует сенатор.