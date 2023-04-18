Маск рассказал о планах создать безопасный и «правдивый» чат-бот в противовес «лживому» ChatGPT

Американский предприниматель Илон Маск намерен создать чат-бот TruthGPT с искусственным интеллектом как противоположность ChatGPT, обученному «лжи и политкорректности».

«Я собираюсь создать что-то, что я называю TruthGPT или ИИ, который максимально стремится к поиску истины и пытается понять природу вселенной», — заявил Маск в беседе с телеведущим канала Fox News Такером Карлсоном.

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Миллиардер пояснил, что если искусственный интеллект будет стремиться понять вселенную, он «вряд ли постарается уничтожить человечество, потому что мы интересная часть вселенной». Маск отметил, что ChatGPT, разработку которого он поддерживал, программировался специалистами с «левыми» взглядами, которые, по мнению владельца Twitter, обучили ИИ врать и «быть политкорректным».

Предприниматель в очередной раз предупредил, что искусственный интеллект может быть крайне опасным, поскольку обладает «потенциалом уничтожения цивилизаций» при том что неизбежно будет контролировать сам себя. «Это возможно. Все к тому и идет, совершенно точно», — сказал Маск. Он призвал как можно скорее начать регулировать данную сферу и создать ответственное ведомство. «Регулировать что-то пытаются только после того, как происходит плохое. Если в сфере ИИ такое произойдет, может быть уже слишком поздно, контроль будет у ИИ», — отметил Илон Маск, подчеркнув что работающий не по задумке искусственный интеллект более опасен, чем неисправные автомобили или самолеты.

Ранее стало известно, что Илон Маск зарегистрировал в штате Невада компанию X.AI в области искусственного интеллекта и набирает команду для нового стартапа, который составит конкуренцию компании OpenAI, разработавшей ChatGPT.

Калифорнийская IT-компания OpenAI выпустила ChatGPT в ноябре прошлого года. GPT-4 может читать и анализировать тексты, а также генерировать до 25 тыс. слов.

В 2015 году Маск стал одним из основателей OpenAI, однако спустя три года он покинул компанию, якобы из-за разногласий внутри руководства по вопросу безопасности искусственного интеллекта. В марте 2023 года миллиардер, наряду с другими экспертами в области ИИ, подписал открытое письмо с призывом приостановить разработку ИИ хотя бы на полгода, чтобы создать правила регулирования сферы.