Медь: истощение запасов грозит дефицитом

Фьючерсы на медь находятся в районе отметки 4,1 доллара за фунт, что является самым высоким уровнем с марта. Рост цен произошел на фоне слабого доллара, надежд на высокий спрос и постоянных опасений по поводу низкого предложения сырья. Более мягкая, чем ожидалось, инфляция в Китае усилила надежды на то, что Пекин увеличит стимулы для поддержки роста и инфраструктурной активности.

Статья по теме: Goldman Sachs предрек сырьевой суперцикл

Тем временем данные Лондонской биржи металлов показали, что запасы упали до 55,5 тыс. тонн — наименьшего показателя с 2005 года. При этом чилийская государственная компания Codelco заявила, что объем производства в 2023 году, по ее оценкам, сократится еще на 7% — и это после снижения на 10,6% в 2022 году.

Истощающиеся запасы по всему миру заставили Trafigura прогнозировать цены на медь в нынешнем году на рекордно высоком уровне, а Goldman Sachs ожидает, что глобальная нехватка запасов металла даст о себе знать уже к сентябрю.

В результате, пишет «Финам», на фоне сокращения запасов на складах Лондонской биржи металлов (LME) и ожиданий дальнейшего экономического стимулирования со стороны правительства Китая цены на медь в понедельник 17 апреля выросли. Ближайший фьючерс на медь подорожал на 0,23%, до 9073,15 долл. за тонну.

Профицит с прицелом на дефицит

Стоимость фьючерсов на медь на LME с начала февраля до середины марта вяло снижалась и достигла минимального значения вблизи 8 500 долл. за тонну, отмечает аналитик товарных рынков компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Это сильный уровень поддержки — из-за предельного уровня окупаемости для новых проектов, которые запланированы к вводу в эксплуатацию в ближайшие годы.

Дополнительным фактором давления в этот период стало празднование китайского нового года, снизившее потребление металла в Китае.

Однако с середины марта стоимость фьючерсов на медь на LME перешла к восстановлению, и к настоящему моменту приблизилась к уровню 9000 долл. за тонну — это сильный уровень сопротивления, который рынок пока не может пройти вверх, указывает эксперт. Сегодня, впрочем, были опубликованы данные по росту ВВП Китая в первом квартале 2023 года, показавшие рост на 4,5% г/г, что лучше ожиданий. Возможно, этот фактор даст импульс к росту, и цены смогут преодолеть уровень 9000 долл. за тонну.

Запасы меди в Шанхае с середины марта по середину апреля снизились на 30,5%, что свидетельствует о восстановлении спроса. Сдерживающим моментом является жесткая денежно-кредитная политика центральных банков, особенно ФРС США, которая негативно действует на экономику западных стран и снижает потенциал потребления меди. При этом на складах LME запасы меди с середины марта по середину апреля тоже снизились на 26,5%, что может свидетельствовать о перетекании запасов в Китай.



Баланс мирового рынка меди в 2023 году ожидается слегка избыточным за счет возможного отставания мирового потребления от предложения рафинированной меди, отмечает Лукичева. В краткосрочной перспективе это будет оказывать давление на цены. Во втором квартале 2023 года их динамика ожидается в диапазоне 8800-8900 долл. за тонну, а в среднем за год стоимость фьючерсов на медь на LME может составить около 8700 — 9000 долл. Не исключены и просадки цен вниз к уровню 8500-8600 долл. за тонну — при условии более глубокой рецессии.



«Долгосрочно баланс рынка меди может перейти в стабильный и растущий дефицит, если начнет активно реализовываться энергетический переход и доля меди, потребляемая в отраслях, связанных с переходом, будет активно расти от текущих 9% до ожидаемых 25% к 2035 году. Потенциальный дефицит поставок на горизонте 10-15 лет может достичь 7-8 млн тонн, что приведет к значительному росту цен», — считает Оксана Лукичева.

Медь между Сциллой Китая и Харибдой Штатов

Между тем во вторник, 18 апреля, цены на медь на утренних торгах демонстрируют положительную динамику, прибавляя 0,6%, до 8990 долл. за тонну. Так металл отыгрывает, по всей вероятности, позитивную макроэкономическую статистику по Китаю, которая вышла сегодня рано утром, рассказывает аналитик TeleTrade Алексей Федоров.

Темпы роста экономики крупнейшего импортера меди (около 59% в мировых поставках) в первом квартале текущего года достаточно сильно выросли, отмечает эксперт. Скорость роста ВВП Китая в годовом выражении увеличилась с 2,9% до 4,5%, а в квартальном — с 0,6% до 2,2%. Отличный результат для первого квартала — даже с некоторым опережением к ожидаемой траектории восстановления китайской экономики после демонтажа политики нулевой терпимости к COVID-19.

Тем не менее, обращает внимание Федоров, в опубликованной сегодня китайской статистике есть для рынка меди и поводы к беспокойству. Наряду с хорошими цифрами по потребительскому сектору и достаточно неплохими по промышленному, итоги марта показали неожиданное и ощутимое сокращение роста инвестиций в основной капитал — с 5,5% г/г до 5,1% г/г при прогнозе в 5,7% г/г.

Так как значительную часть основного капитала составляет недвижимость, на строительство которой приходится около 30% всего конечного потребления меди в Китае, сокращение инвестиций в этом секторе может указывать на сохранение проблем, несмотря на стимулирование рынка недвижимости со стороны китайского правительства и Народного банка Китая.

Поэтому не стоит удивляться, если утренний рост цен на медь будет отыгран обратно к отметке 8940 долл. за тонну, а инвесторы вернутся к обсуждению основного трека недели, который на вчерашних торгах придавил котировки главного промышленного металла на 1%, говорит аналитик.

Рецессия в США и других крупных странах с развитой экономикой становится все ближе, а слабость главной экономики мира видится все более отчетливо. Объем розничных продаж в США сокращался четыре из последних пяти месяцев, и в марте спад ускорился до 1,0% м/м. Американские потребители чувствуют себя все хуже — это видно по сокращению кредитования и сбережений.

Проблемы были вынуждены признать и в ФРС, указав в протоколах с последнего заседания на возможность мягкой рецессии в конце 2023 года. Загвоздка для инвесторов заключается в том, что финансовые рынки, как правило, достигают дна за квартал до того, как в экономике наступает рецессия. А текущие ценовые уровни никак нельзя назвать дном, и даже уровни середины 2022 года, когда медь в июле достигала $6970 за тонну, тоже не очень подходят на эту роль.

Собственно, поэтому, полагает Федоров, инвесторы и ждут от ФРС разворота и монетарной мягкости (на чем в первой половине апреля и падал американский доллар, поддерживая цены на сырье). Однако представители регулятора продолжают сыпать достаточно жесткими заявлениями из-за роста базовой инфляции (5,6% г/г в марте).

На этой неделе как раз запланировано около шести выступлений представителей ФРС, обращает внимание эксперт. Такая интенсивность связана с тем что это последняя возможность выступить перед заседанием 2-3 мая — следующая неделя будет «неделей тишины», когда представителям регулятора будет запрещено высказываться и готовить рынки к своим решениям.

В понедельник, 17 апреля, в ястребином ключе уже высказался глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин, заявив, что хочет видеть больше доказательств возвращения инфляции к целевым 2,0%, прежде чем ставить повышение учетной ставки на паузу и тем более разворачивать курс ФРС.

Это спровоцировало рост доходностей по гособлигациям США, укрепление американского доллара и давление на рисковые активы, в том числе сырьевые. Сложно представить, что остальные чиновники ФРС будут придерживаться сильно отличающейся позиции: сильный рынок труда и растущая базовая инфляция обязывают Федрезерв продолжать антиинфляционный курс — даже несмотря на угрозу рецессии.

«Для рынка меди это плохая ситуация, в которой все еще есть возможность оставаться в широком торговом диапазоне 8400-9300 долл. за тонну. Но чем сильней представители ФРС на этой неделе будут нагружать инвесторов жесткой риторикой, тем сложнее будет удержать цены на медь на текущих уровнях. Поэтому можно ожидать постепенного их снижения сначала к минимумам прошлой недели 8800 долл., а затем и нижней границе торгового коридора 8400 долл. за тонну», — заключает Алексей Федоров.